Người phụ nữ mang bầu 8 tháng bất ngờ tẩm xăng tự thiêu

Ngôi nhà nơi chị H. tự thiêu (Ảnh: Cộng tác viên H.H)

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 12/9 tại thôn Tân Lập, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1984.) Chị H. cùng chồng là anh Bùi Thanh Liêm đang thuê trọ tại thôn Tân Lập.Những nhân chứng có mặt cho hay, vào thời điểm trên, họ nhìn thấy một ngọn lửa bốc lên từ căn nhà hai vợ chồng chị H. và anh Liêm thuê. Tuy nhiên, do nghĩ đây là lửa bốc lên do việc hàn xì, sửa chữa xe máy nên mọi người không để ý.Tuy nhiên, chỉ khoảng 5 phút sau, các nhân chứng tá hỏa khi thấy chị H. xuất hiện với ngọn lửa đang cháy dữ dội trên người. Đến lúc này, mọi người mới xông vào dập lửa rồi đưa chị H. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, cộng với việc chị H. đang mang bầu tháng thứ 8 nên ngay trong đêm, các bác sĩ đã tiến hành mổ để cứu cháu bé.Hiện tại, chị H. đang trong tình trạng hết sức nguy kịch và được điều trị chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Nhi Trung ương.Trưởng công an xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, ông Nguyễn Công Thủy thông tin: Tối ngày 12/9, công an xã đã tiếp nhận thông tin vụ việc. Ngay sau đó, công an xã đã có mặt tại hiện trường.Tại hiện trường, công an thu được một chai nhựa 1,5 lít dùng để đựng xăng cùng nhiều mảnh quần áo của nạn nhân.“Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn gia đình nên chị H. đã đổ xăng tự thiêu,” ông Thủy thông tin.

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ./.

