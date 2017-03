Người tâm thần đánh người gác chắn

Lý do là P. chạy xe đến gác chắn thì va quẹt chị Liệu. Dù chị Liệu không có phản ứng gì nhưng P. bất ngờ ra tay hành hung. Sau khi công an xác minh thì được biết P. (ngụ cư xá Bắc Hải, phường15, quận 10) có dấu hiệu bệnh tâm thần và không có thân nhân nên chị Liệu đã làm đơn bãi nại. Cách đó 20 ngày, chị Liệu cũng bị hai người đi đường hành hung. Sự việc đã được Công an phường 11, quận 3 thụ lý giải quyết.