Người tình không trả tiền xây 'tổ uyên ương', 'cò lúa' phóng hoả đốt nhà

Ngày 6-10, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố (bổ sung) bị can Đinh Quang Sơn (SN 1974 tuổi, ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Giết người”. Trước đó, Sơn cũng bị Công an huyện Cờ Đỏ khởi tố về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Theo lời khai của Sơn, sau khi ly dị vợ, Sơn sống chung như vợ chồng với chị N.T.N (SN 1978, ngụ tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) tại nhà mẹ ruột N. Hai người đều làm nghề mua lúa. N. có miếng đất nhưng không có tiền xây nhà nên Sơn nói với người tình cất nhà riêng để ở cho tiện. Sau đó, Sơn bỏ ra 600 triệu đồng mua vật liệu xây dựng và vật dụng trong nhà. Tuy nhiên do Sơn làm ăn thua lỗ nên N. đề nghị chia tay. Sơn đồng ý nhưng với điều kiện N. phải trả phân nửa tiền xây nhà nhưng N. không đồng ý nên về nhà mẹ ruột ở. Vì vậy, Sơn đã khoá cửa căn nhà mà 2 người sống chung rồi bỏ về Cao Lãnh. Vài ngày sau, khi về lại nhà, Sơn thấy ổ khoá đã bị thay. Sơn gọi cho N. đòi tiền xây nhà nhưng N. đưa cho người khác nghe máy và có lời nói khiếm nhã với Sơn. Đối tượng Đinh Quang Sơn tại cơ quan điều tra Tối 27-6, Sơn dùng xăng tạt vào nhà đã xây, châm lửa đốt rồi uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời. Thời điểm này, bên trong nhà có 7 người đang ngủ nhưng chỉ bị ngạt khói và không ảnh hưởng đến tính mạng. Sơn khai nhận chỉ có ý định đốt nhà chứ không muốn giết người vì căn nhà này ngày thường chỉ có Sơn và chị N. sống. Khi phóng hoả, Sơn không biết có 7 người ngủ bên trong. Những ngày Sơn nhập viện điều trị chỉ có vợ cũ đến chăm sóc, còn người tình N. thì kiên quyết yêu cầu Sơn phải bồi thường thiệt hại về việc đốt nhà.