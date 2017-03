Người tình xẻo tai Phó bí thư xã bị bắt

Ngày 1/8, Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) bắt tạm giam Trần Thị Thu (30 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan điều tra, Thu thừa nhận dùng dao xẻo đứt vành tai nhân tình Nguyễn Ngọc Thanh Phong (37 tuổi) vào ngày 13/9/2012 trong lúc ông này nhậu say tại nhà người thân ở phường An Thới, quận Bình Thủy. Cô khai nguyên nhân do "nhớ lại những lần bị ông Phong đánh, xởn tóc tại nhà trọ tại TP HCM" nên hành động bộc phát.

Thu cho rằng cô biết lỗi, mong người tình bãi nại nhưng không được ông Phong chấp nhận. Ảnh: Duy Khang

Kết quả giám định thương tích nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 8%. Sau nhiều ngày nuôi ông Phong tại bệnh viện, Thu xin người tình bãi nại nhưng không được chấp nhận. Cuối năm 2012, ông Phong gửi đơn đến cơ quan điều tra yêu cầu xử lý Thu theo pháp luật và buộc bồi thường trên 84 triệu đồng chi phí phẫu thuật.

Liên quan vụ việc, Huyện ủy Bình Tân (Vĩnh Long) đã kỷ luật khai trừ Đảng với Phó bí thư xã Tân Lược Nguyễn Ngọc Thanh Phong vì tái vi phạm đạo đức lối sống. Tháng 5/2013, ông này bị kỷ luật về mặt chính quyền bằng hình thức buộc thôi việc.

Theo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bình Tân, đầu năm 2012 ông Phong từng bị cảnh cáo về mặt Đảng vì đã có vợ nhưng quan hệ tình cảm với Thu. Ngày 12/9/2012, Phó bí thư xã lên TP HCM tìm cô gái này và chở về Vĩnh Long. Một ngày sau đó 2 người đến đường Trần Quang Diệu, khu vực 4 của quận Bình Thủy nhậu và xảy ra chuyển xẻo tai. Theo kế hoạch, sáng 2/8 cơ quan điều tra tiến hành dựng lại hiện trường tại nhà số 110A đường Trần Quang Diệu để củng cố hồ sơ xử lý Thu theo pháp luật.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phong cho biết trong vụ này ông là nạn nhân. "Sau khi kết thúc vụ án, tôi sẽ gửi đơn đến Tỉnh ủy Vĩnh Long để khiếu nại, xin được phục hồi Đảng", nguyên Phó bí thư xã cho biết.

Theo Duy Khang (VNE)