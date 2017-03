Người tình xẻo tai Phó bí thư xã xin được bãi nại

Chiều 8/11, Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) cho biết đã tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Ngọc Thanh Phong (36 tuổi) yêu cầu khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích mà ông là nạn nhân bị cắt đứt lìa vành tai. Nghi phạm là người tình của ông, cô Trần Thị Thu, 29 tuổi, trú tại Vĩnh Long.

Ông Phong về nhà sống với vợ con sau hai tuần phẫu thuật cắt 3 sụn sườn để tạo sụn vành tai. Ảnh: Thiên Phước

"Thu đã bị triệu tập lấy lời khai. Chúng tôi đang chờ kết quả giám định thương tật của bị hại để làm căn cứ xử lý", một cán bộ điều tra cho biết.

Làm việc với cơ quan công an, Thu thừa nhận đã dùng dao xẻo tai nhân tình trong lúc ông này nhậu say tại nhà người thân. Cô khai nguyên nhân do "nhớ lại những lần bị ông Phong đánh, xởn tóc tại nhà trọ tại TP HCM".

Kể về mối quan hệ với người phụ nữ này, ông Phong cho biết, Thu là bạn gái cùng quê. Thấy cô khó khăn sau khi ly dị chồng, lại nuôi ngoại già yếu, ông đã giúp mua đất, cất nhà, mở quán nhậu. Nhiều lần ông ở lại dọn dẹp, ngủ lại qua đêm nên hai người nảy sinh tình cảm.

Theo Phó bí thư xã 36 tuổi, hai người đã cắt đứt quan hệ, nhưng Thu vẫn "ghen bóng ghen gió", có lần còn đập phá xe máy ông mượn của bạn. Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào trưa 13/9 khi Thu xẻo tai ông Phong trước mặt nhiều người.

Phó bí thư xã cho rằng nếu kiện ra tòa để đòi nợ thì có thể không sẽ không phải chịu hậu quả thế này. Ảnh: Thiên Phước

Theo ông Phong, với vai trò là Phó bí thư Đảng ủy xã Tân Lược, ông đã cam kết với tổ chức sẽ không quan hệ tình cảm với Thu sau khi bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng. Những lần gặp hoặc đi tìm Thu trong nửa năm qua là để đòi 55 triệu đồng đã cho mượn để cất nhà.

Về việc mất liên lạc sau khi vụ cắt tai xảy ra, ông Phong giải thích do bị Thu "bẻ gãy sim điện thoại" trong lúc mình vào phòng phẫu thuật cắt sụn sườn. Ông Phong cho biết lúc đi phẫu thuật có báo cáo Bí thư Đảng ủy xã chứ không phải tự ý bỏ việc và có ghi số điện thoại dự phòng lên bảng ở cơ quan để mọi người gọi khi cần.

"Hiện nay sức khỏe tôi rất yếu. Trong vụ này, tôi là nạn nhân mà tổ chức lại hối thúc kiểm điểm, cho rằng có dấu hiệu tái vi phạm đạo đức lối sống nên đã gây sức ép quá lớn", ông Phong nói và cho rằng vụ án đang được công an thụ lý, chờ có kết quả điều tra hãy kiểm điểm mình vẫn chưa muộn.

Thu nói việc bán nhà lên TP HCM sống là để trốn tránh người tình. Ảnh: Thiên Phước

Trao đổi với chúng tôi chiều 8/11, Thu cho biết không còn tình cảm và rất muốn Phó bí thư hàn gắn tình cảm với vợ con. Về 55 triệu đồng, người phụ nữ này cho rằng không mượn một đồng nào nhưng ký giấy nhận nợ là để làm bình phong cho việc qua lại thường xuyên giữa "chủ nợ" và "con nợ" lúc hai người còn mặn nồng.

"Tôi biết lỗi mình gây ra nên đã lo một phần viện phí, nuôi ông Phong suốt thời gian điều trị, phẫu thuật tái tạo vành tai. Tôi mong được bãi nại nhưng ông ấy không chịu", Thu cho biết.

Theo một nguồn tin, vợ Phó bí thư xã khi phát hiện chồng ngoại tình đã nộp đơn ly dị. Hay tin ông Phong bị người tình xẻo tai, cô vợ bỏ việc ngoài đồng vội về chăm sóc. Người đàn bà 32 tuổi này đã bán vàng tích cóp trong những ngày làm thuê để chồng đi nối lại vành tai. Cô mong muốn hàn gắn tình cảm, chồng tiếp tục ổn định công tác để nuôi hai con ăn học nên người.

Theo Thiên Phước (VNE)