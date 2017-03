Người từng bị đốt xe khi trộm chó lại tiếp tục hành nghề

(PLO)- Ngày 5-4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đã phá thành công chuyên án 316H, bắt Vương Văn Thống (25 tuổi, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có hành vi mang hung khí đi trộm chó, chống trả người dân.