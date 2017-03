Người vợ bị thiêu sống tại nhà đã tử vong

Dù đã được điều trị tích cực tại Viện bỏng Quốc gia, song chị Lý Thị May (45 tuổi, ở Liên Nghĩa - Văn Giang, Hưng Yên) đã không thể cứu được tính mạng. Chồng chị May là Phạm Văn Tiến cũng bị bỏng nặng và vẫn đang được điều trị tích cực.

Hiện tại, anh Tiến đã tỉnh và bước đầu thừa nhận trưa ngày 19/5, chính anh là người mua xăng về nhà với mục đích dọa vợ. Do chị May ghen tuông và hay tra hỏi về chuyện anh Tiến đi ngoại tình nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã.

Sau khi có xăng, anh Tiến đóng cửa nhà lại, cầm bật lửa đe dọa đốt nhà. Chị May thấy vậy không sợ mà còn to tiếng cãi cọ. Hai người xô đẩy nhau khiến can xăng bị đổ ra nền nhà. Hai vợ chồng tiếp tục giằng co, chiếc bật lửa phát lửa làm xăng bùng cháy khiến cả hai bị thương.

Nhiều đồ đạc bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn.

Trong lúc xảy ra vụ cháy, do cửa bị khóa nên hàng xóm đến cứu giúp không thể vào được. Anh Tiến bế chị May ra ngoài trong tình trạng chị May bị bỏng rất nặng.

Được biết, trước khi cưới chị May, Tiến đã có 1 đời vợ, 1 con trai năm nay đã hơn 20 tuổi. Cặp vợ chồng này có 1 con trai 15 tuổi, điều kiện kinh tế khá giả hơn so với những người cùng thôn.

Do chị May nghi ngờ chồng có quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ trong xã nên cả hai thường xuyên cãi vã, xô xát.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Anh Thế (Dân trí)