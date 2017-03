Ngụy trang thuốc lá điếu để mua bán ma túy

Vụ việc được Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 6 phát hiện lúc 22 giờ 30 ngày 15-3 trên đường Phạm Văn Chí (phường 8, quận 6) do Văn Quốc Tài cầm đầu. Các đối tượng đều ngụ quận 6, khai từ tháng 1-2009 đến nay, nhóm của Tài giao dịch với con nghiện bằng cách lấy một phần ruột thuốc lá điếu ra, bỏ heroin vào. Mỗi điếu thưốc giá 150 ngàn đồng. Khám người đối tượng, công an phát hiện chín điếu thuốc cùng loại trên và ba gói ma túy.

Mở rộng vụ án, lúc 3 giờ sáng ngày 17-3, trinh sát bắt tiếp đối tượng Hà Thành Phát (ngụ phường 8, quận 6).