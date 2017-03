Nguyên Bí thư huyện bị mất hơn 20 cây vàng

Bà Hương, vợ ông Huỳnh Tấn Sâm, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My kể lại việc. Ảnh: CTV

Người bị mất số vàng trên là ông Huỳnh Tấn Sâm (ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Ông Sâm nguyên là Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My.

Theo bà Hồ Thị Xuân Hương (vợ ông Sâm), cho hay trong tháng 6 vừa qua, vợ chồng bà đi nghỉ dưỡng ở Hội An. Con gái bà có việc nên cũng đi khỏi nhà nên gửi chìa khóa cho một người cháu gọi ông Sâm bằng bác ruột.

Sau kỳ nghỉ dưỡng trở về, vợ chồng bà kiểm tra két sắt thì phát hiện bị mất hơn 20 cây vàng và nhiều tài sản khác.

Cũng theo bà Hương, trong số vàng hơn 20 cây nói trên, riêng số vàng miếng đã 11 cây, con gái bà có gửi 1,5 cây.

Ngoài ra, còn có 180 triệu đồng vợ chồng bà vừa cất giữ cũng bị mất. Bên cạnh đó, số tiền 2.000 USD và một số tài sản khác cũng không còn trong két sắt.

Bà Hương cũng cho biết đây là số vàng mà gia đình bà đã tích góp và số tiền bán keo lá tràm mà có được.

Sau khi phát hiện số tiền và vàng bị mất, hai vợ chồng đã họp gia đình để hỏi ai là kẻ đã lấy trộm nhưng không ai thừa nhận.