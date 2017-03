Nguyên chủ tịch xã bắn vợ rồi cố thủ trong nhà

(PL)- Ông Phó Thắng, Trưởng Công an xã Bảo Thắng (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An), ngày 22-3 cho biết Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố, bắt Xeo Phò Bún (51 tuổi, nguyên chủ tịch UBND xã Bảo Thắng, về tội giết người.

Theo đó, chiều 16-3, do mâu thuẫn, ông Bún dùng súng tự chế bắn vợ rồi đóng cửa lại cố thủ trong nhà cho đến khi bị lực lượng chức năng tiếp cận và tước súng. Vụ nổ súng làm vợ ông Bún bị thương. “Ông Bún từng làm chủ tịch UBND xã Bảo Thắng nhưng do sống bê tha, nghiện rượu nên phải nghỉ việc” - ông Cụt Thanh Hoài, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng, cho biết thêm. ĐẮC LAM