Nguyên cục phó Điện ảnh bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra và đề nghị truy tố ông Lê Ngọc Minh (nguyên phó Cục trưởng Cục Điện ảnh kiêm Giám đốc Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7), bà Trần Thị Kim Phụng (nguyên kế toán, phó phòng Kinh tế kỹ thuật Cục Điện ảnh), bà Nguyễn Thị Kim Chi và Nguyễn Thu Hiền (nguyên kế toán viên Kho bạc Nhà nước Ba Đình) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng Phạm Thanh Hải (nguyên kế toán Phòng Kinh tế kỹ thuật Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7) - thủ phạm chính rút ruột hơn 36 tỷ đồng công quỹ của Cục Điện ảnh - đã bỏ trốn. Cơ quan Công an đã khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy bắt Hải theo quyết định truy nã.

Quá trình điều tra xác định, trong 3 năm từ 2008 đến 2011, Hải lợi dụng sơ hở, thiếu sót của một số cán bộ lãnh đạo Cục Điện ảnh và nhân viên Kho bạc Nhà nước Ba Đình trong việc quản lý ngân sách, quản lý cán bộ và chấp hành chế độ kế toán tài chính. Từ đó, Hải đã lập khống hồ sơ ủy nhiệm chi, lập khống chứng từ, giả chữ ký của ông Lại Văn Sinh (Cục trưởng Điện ảnh, người đứng tên chủ tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình) để chuyển tiền từ tài khoản của Cục Điện ảnh về tài khoản của Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7 mở tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Ba Đình.

Sau đó, Hải lập séc, ủy nhiệm chi có chữ ký ông Minh chủ tài khoản của Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7 để chuyển khoản đi nhiều nơi hoặc trực tiếp rút tiền mặt, chiếm đoạt hơn 36 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Cơ quan điều tra cho rằng, để xảy ra vụ việc nghiêm trọng trên, có phần trách nhiệm của một số cá nhân liên quan. Trong số này, bị can Lê Ngọc Minh đã trực tiếp ký vào 45 chứng từ do Hải lập khống. Khi ký, ông Minh không kiểm tra nên không phát hiện được các chứng từ này không được ghi chép trong sổ phụ và không nằm trong nội dung, kế hoạch được giao của Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7.

Còn bị can Phụng không làm tròn trách nhiệm trong đối chiếu trực tiếp số liệu của Cục Điện ảnh với số liệu của Kho bạc. Do sự tắc trách này, Hải đã lợi dụng làm chứng từ khống và giữ hồ sơ đã rút tiền mà bà Phụng không hề hay biết.

Về phía Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình, hai kế toán viên Chi và Hiền đã vi phạm quy định về lưu trữ bảo quản chứng từ, tùy tiện cho Hải mượn chứng từ mang về, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng làm rõ những sai phạm một số cá nhân liên quan gồm: ông Lại Văn Sinh, bà Nguyễn Thị Minh Hiền (nguyên phó Cục trưởng), ông Nguyễn Mạnh Trung (Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình), bà Lê Thị Trúc Bạch (Phó giám đốc Kho bạc) cùng một số kế toán Kho bạc. Do sai phạm có mức độ, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiến nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội xử lý nghiêm khắc về mặt hành chính với những người này.

Theo Công an nhân dân