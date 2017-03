Nguyễn Đại Dương không bị xử lý hình sự về tội ma túy

Bị can Nguyễn Đại Dương bị truy tố về tội kinh doanh trái phép vì đã có hành vi kinh doanh trái phép gần 2.500 chai rượu ngoại trị giá gần ba tỷ đồng trong thời gian từ tháng 9-2005 đến tháng 4-2007. Bảy đối tượng khác bị truy tố về các tội danh mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 194 BLHS).

Nguyễn Đại Dương được đình chỉ vụ án về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 198 BLHS). Trước đó, Dương liên tục kêu oan cho rằng mình đã nhiều lần đề ra các biện pháp quản lý, ngăn chặn các đối tượng sử dụng ma túy lọt vào vũ trường. Không có việc Dương biết có người sử dụng ma túy mà “ngoảnh mặt làm ngơ”. Vì vậy, Dương cho rằng mình không có hành vi phạm tội theo Điều 198 BLHS.

Theo quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Dương do viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm ký ngày 9-12-2008, việc khởi tố để điều tra bị can này về tội danh theo Điều 198 là có căn cứ pháp luật. Tại vũ trường này, vào thời điểm bị công an đột kích, có nhiều người đang tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, VKS cho rằng “Trong quá trình điều tra không có điều kiện làm rõ được mối quan hệ giữa đối tượng đã sử dụng trái phép chất ma túy với các nhân viên và người quản lý vũ trường”. Viện dẫn tiếp Thông tư liên tịch số 17 năm 2007, VKS cho rằng với văn bản mới này, ở thời điểm điều tra, truy tố, xét xử, hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nên hành vi của Dương không bị xử lý về mặt hình sự về tội này.

Vũ trường New Century được cấp phép hoạt động từ tháng 8-2000. Đêm 28-4-2007, lực lượng Bộ Công an đột kích vào vũ trường đã thu giữ được hơn 100 viên ma túy tổng hợp và một số gói bột màu trắng. Lấy mẫu nước tiểu của gần 1.200 người có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định 239 mẫu có kết quả dương tính với test thử nhanh chất ma túy. Ngày 7-5-2007, khám xét thu giữ 497 chai rượu và 12 viên ma túy tổng hợp.