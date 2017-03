Nguyên đội trưởng QLTT Long An giải cứu phân dỏm bị bắt

Trưa 29-10, ông Võ Thiện Ngộ, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Long An, xác nhận: Khoảng 10 giờ 30 sáng nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Huỳnh Văn Hữu (nguyên đội trưởng Đội QLTT số 7) thời hạn ba tháng. Ông Hữu bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.





Trước đó VKSND tỉnh Long An đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Hữu của công an.

Cuối tuần trước, ông Hữu xin khất việc trình diện với cơ quan QLTT để nhập viện điều trị tại BV Đa khoa huyện Châu Thành. Sau ba ngày trị bệnh, ông Hữu bị bắt giam.

Trước đó công an cũng đã bắt ông Nguyễn Tấn Tài, ngụ huyện Châu Thành về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Ông Tài là người giúp ông Hữu sửa chữa hồ sơ kiểm nghiệm để giải cứu lô phân bón kém chất lượng.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, cuối tháng 1-2015, trong số các mẫu phân bón do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 thử nghiệm không đạt chất lượng, có lô phân NPK 20-20-15+TE (100 bao, loại 50 kg/bao), là sản phẩm phân bón cao cấp của Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Âu, đang lưu kho tại cửa hàng Út Hoành, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng (Long An).

Ngày 29-1, ông Hữu đề nghị kiểm soát viên Dương Văn Thật tách riêng hồ sơ của cửa hàng Út Hoành giao cho ông nắm giữ. 10 ngày sau, kết quả thử nghiệm đột nhiên thay đổi từ mẫu phân bón không đạt trở thành mẫu phân bón đạt chất lượng.

Tiếp đến, ông ký văn bản, thông báo kết quả thử nghiệm mẫu phân bón lấy tại cửa hàng Út Hoành đạt yêu cầu và cho phép hàng hóa được lưu thông trên thị trường. Sau đó, 100 bao phân bị niêm phong đã biến mất khỏi cửa hàng.