Nguyễn Đức Chi bị truy tố tội làm giả tài liệu

VKSND tối cao cáo buộc Chi làm giả tài liệu gửi lên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa để thành lập Công ty RIT 100% vốn nước ngoài; làm giả tài liệu về báo cáo vốn đầu tư dự án Rusalka; làm giả tài liệu để xin thay đổi hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn dự án Rusalka... nhằm thu lợi bất hợp pháp.

Theo cáo trạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trưng cầu giám định chữ ký trong một số văn bản, tài liệu của RIT. Kết quả cho thấy các văn bản này do cùng một người ký và đặt nghi ngờ là do Chi giả mạo. Điều này phù hợp với xác minh của Cục Quản lý xuất nhập cảnh là trong thời gian lập các văn bản đó, những người nước ngoài có chữ ký không hề nhập cảnh vào Việt Nam.

Về mảng trách nhiệm của các quan chức tỉnh Khánh Hòa, cáo trạng cho rằng các ông Mai Đức Chính, Vũ Xuân Thiềng (giám đốc và phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), ông Nguyễn Minh Duân (nguyên phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa) đã cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm. Hậu quả là sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê, Chi không thực hiện đền bù hơn 2,5 tỷ đồng xây dựng đường Trần Phú như cam kết. Vụ việc đã được phát hiện kịp thời, hậu quả được ngăn chặn nên ngày 25-10, VKSND tối cao đã quyết định đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự cho cả ba quan chức này.