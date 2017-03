Nguyên giám đốc Công ty rượu Halico bị truy tố tội trốn thuế

Theo đó, bị can Hồ Văn Hải, nguyên giám đốc Halico; hai giám đốc của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân (qua các thời kỳ); bị can Nguyễn Thị Thủy, nhân viên Trung tâm Phòng ngừa và xử lý rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp, bị truy tố tội trốn thuế. Bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hà Nội, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, từ tháng 11-2008 đến tháng 2-2012, Halico đã ký bốn hợp đồng xuất 45 hóa đơn GTGT bán cho Công ty Hoàng Lân khoảng 100.000 thùng rượu Vodka Hà Nội các loại, trị giá hơn 46,7 tỉ đồng chưa tính thuế GTGT. Nhằm hợp thức hóa số lượng rượu tiêu thụ trong nước, các bị can đã làm giả tám tờ khai xuất khẩu rồi thông qua Thủy, nhờ bà Hạnh kê khai hải quan 19 tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Nâng khống số lượng rượu xuất khẩu và làm giả hợp đồng xuất khẩu rượu với doanh nghiệp tư nhân tại Lào và sau đó chuyển về Việt Nam.

ĐẶNG TRUNG