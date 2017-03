Nguyên giám đốc sở VH-TT&DL hầu tòa

CHUYÊN VIÊN SỞ THAO TÚNG CÔNG TRÌNH

Theo Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Vĩnh Long, dự kiến ngày 4-9-2013 sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL cùng đồng phạm. Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh vừa có cáo trạng truy tố các đối tượng: Bùi Hữu Trí (SN 1979, chuyên viên Sở VH-TT&DL), Phan Đăng Khôi (SN 1975, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Long Giang Vina) với các hành vi nhận hối lộ, tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ; Phạm Tiến Ngọ (SN 1960, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thành Tiến), Nguyễn Văn Hậu (SN 1975, Giám đốc Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Minh Thông), Nguyễn Văn Dự (SN 1974, Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Minh Thông) và Hoàng Văn Thắng (SN 1969, Giám đốc Công ty cổ phần Sông Hồng - Tây Đô tại Cần Thơ) về hành vi đưa hối lộ, Nguyễn Hữu Tế (SN 1970, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Cần Thơ) và Trần Văn Tài (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Việt) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, Trần Lê Đông (SN 1979, nguyên kế toán trưởng Sở VH-TT&DL) về tội tham ô tài sản, Nguyễn Tố Tranh bị truy tố các tội: cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước.

Nguyễn Tố Tranh, Bùi Hữu Trí, Phạm Tiến Ngọ, Trần Lê Đông

Khi bắt giam Trí, Cơ quan CSĐT công an tỉnh thu hồi tài sản đồ sộ đến khó ngờ của chuyên viên này gồm: ôtô trị giá hơn 1 tỷ đồng, 3 sổ tiết kiệm với số tiền lên đến gần 4,5 tỷ, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền đất cùng hai thửa đất tại khu phố Hoa Lan (khóm 1, phường 8, TP.Vĩnh Long). Qua làm việc với Trí, CQĐT xác định tài sản trên do đối tượng phạm tội mà có. Là cán bộ trẻ, với tấm bằng kỹ sư xây dựng, Trí rất được lòng ôngTranh và được lãnh đạo sở phân công phụ trách xây dựng, tham mưu thực hiện các công trình đầu tư cơ bản, Trí không bỏ qua cơ hội trục lợi. Khi ông Ngọ thực hiện việc trùng tu, xây dựng Di tích Công thần miếu và Lăng Ông Thống chế điều bát Nguyễn Văn Tồn, do quen biết với Ngọ nên Trí không kiểm tra, giám sát, nghiệm thu mà lập hợp đồng (HĐ) tư vấn khống và nhờ Huỳnh Thanh Tùng - công tác tại Ban bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Long Hồ - ký khống vào nhật ký công trình, hồ sơ nghiệm thu. Trí được ông Ngọ chuyển vào tài khoản 20 triệu đồng để trả ơn.

Phi vụ đầu khá suôn sẻ, Trí liền bắt tay với nhà thầu để “bôi trơn” các công trình do Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Mỗi lần Ngọ nhận công trình và nghiệm thu đều chung chi cho Trí từ 30 - 50 triệu. Tháng 9-2011, Trí thông báo cho ông Ngọ sở đang chuẩn bị mời thầu hai gói xây lắp số 2B, 3A Công viên tượng đài huyện Vũng Liêm và ngã giá sẽ giúp ông trúng thầu với điều kiện phải chung chi 10% giá trị HĐ. Ông Ngọ đồng ý, được Trí hướng dẫn tìm DN đủ năng lực để mượn pháp nhân mua hết năm bộ hồ sơ mời thầu, một số DN trả ơn bằng cách chung chi cho Trí. Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, trong thời gian ngắn Trí đã nhận hối lộ hàng tỷ đồng.

CHA VỢ LÀM CHỦ DỰ ÁN, CON RỂ TRÚNG THẦU

Ngoài việc xác định trách nhiệm từng bị can, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long nhận định ông Nguyễn Tố Tranh là giám đốc sở nhưng lợi dụng nhiệm vụ được giao cố ý làm trái quy định của nhà nước, gây thiệt hại hơn 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra trong quá trình công tác, với tư cách là người đại diện chủ đầu tư nhưng ông Tranh không tham gia dự đóng thầu, mở thầu, chẳng đàm phán, không kiểm tra mà phó thác cho Trí và Đông. Đặc biệt, con rể của ông Tranh là Phan Đăng Khôi trúng nhiều gói thầu do sở làm chủ đầu tư.

Khi kết hôn với Nguyễn Thị Hạnh Liên, con gái ông Tranh, lúc bấy giờ Liên là giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Hoa Liên, bản thân là kỹ sư xây dựng, Khôi đổi tên công ty thành Long Giang Vina, thuê ông Trần Chính Hiền làm giám đốc. Vì vậy, nhiều công trình do sở làm chủ đầu tư, Khôi trúng thầu với giá trị HĐ lên đến hàng tỷ nhưng không qua đấu thầu, toàn bộ hồ sơ như: làm báo cáo tài chính, năng lực công ty đều theo hướng dẫn của Trí. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long xác định để được trúng thầu, Khôi thông đồng và đưa hối lộ cho Trí 420 triệu. Bên cạnh đó, tháng 10-2010, Trí - Khôi thỏa thuận sử dụng pháp nhân Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng An Thái Long để lập hồ sơ, HĐ tư vấn khống đối với các công trình do sở làm chủ đầu tư để chiếm đoạt ngân sách. Theo đó, Khôi hưởng 15%, Trí 85%. Ngoài ra, Khôi còn giúp sức cho Trí, Đông tham ô tài sản 239 triệu đồng.



Theo Đào Văn (CATP)