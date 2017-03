Nguyên hiệu phó trường tiểu học lừa đảo xin việc, chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 24/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Thanh Sơn và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bị chính người bạn từng coi là tri kỷ lừa gạt, anh Hà Đức Vụ (trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) ngậm đắng nuốt cay. Suốt thời gian dài anh bị trầm cảm vì mệt mỏi. Theo lời kể của anh Vụ tại cơ quan điều tra, anh quen Hiền khi đối tượng này đang là giáo viên Trường Tiểu học khu lẻ ở Quét Tình, xóm Nhổi, huyện Thanh Sơn. Hiền sau đó đã chuyển nhiều vị trí công tác khác nhau nhưng quan hệ giữa anh Vụ và Hiền vẫn gắn bó khăng khít.

Thời gian sau này, ngoài việc làm Hiệu phó, Hiền còn là Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiền, có trụ sở tại khu 4, Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Những lúc trà dư, tửu hậu, Hiền có tâm sự với anh Vụ rằng quen biết nhiều người, có thể xin công chức cho các trường hợp đã học xong trung cấp, trường dạy nghề vào làm cán bộ Nhà nước. Vốn là chỗ bạn bè, lại là Hiệu phó nên anh Vụ hoàn toàn tin vào những lời nói của Hiền.

Khoảng tháng 6/2011, anh Vụ có cháu là Hà Thị Hương, ở xã Đông Cửu, Thanh Sơn, Phú Thọ vừa học xong Trung cấp Y tế, muốn xin vào biên chế của ngành Y tế. Sau khi nghe anh Vụ kể câu chuyện trên, anh Hà Xuân Mai (bố cháu Hương) đã đưa cho anh Vụ 40 triệu đồng để nhờ Hiền xin việc cho cháu Hương. Sau khi nhận tiền, Hiền viết giấy biên nhận và hứa chắc như đinh đóng cột, cháu Hương sẽ được đi làm trong thời gian ngắn nhất… Quá thời gian hứa hẹn không thấy có kết quả, anh Vụ gặp xin lại tiền thì Hiền khất lần.

Đến tháng 6/2012, anh Vụ tìm gặp Hiền đòi tiền thì đối tượng này gợi ý anh đưa thêm tiền để lo chạy cho con của anh Vụ vào học cử tuyển ngành Y tế. Số tiền Hiền đề nghị đưa thêm là 40 triệu đồng... Để lấy lòng tin của anh Vụ, Hiền nói sẽ về thẳng Bộ Y tế để xin chỉ tiêu cho con anh Vụ vào thẳng ngành. Một lần nữa, anh Vụ lại tin vào những lời lẽ của Hiền nên đồng ý đưa cho anh ta thêm 40 triệu đồng. Ngày 6/11/2012, Hiền lại gọi điện thoại yêu cầu anh Vụ xuống nhà Hiền… Nghĩ rằng công việc của con trai đã "đầu xuôi, đuôi lọt", anh Vụ khấp khởi mừng thầm. Nhưng khi anh Vụ có mặt tại nhà Hiền thì đối tượng này tiếp tục yêu cầu anh Vụ cho con trai vào học trung cấp Công an chính quy với số tiền 250 triệu đồng.

Cũng như 2 lần trước, anh Vụ lại tặc lưỡi đồng ý. Lần này, anh Vụ đưa tiếp cho Hiền 100 triệu đồng. Sau đó vài ngày, anh lại đưa thêm cho Hiền 16 triệu đồng… Cả 4 lần này, Hiền đều viết giấy biên nhận tiền. Thời gian sau này, anh Vụ nhiều lần liên lạc và xuống nhà đối tượng này đòi tiền nhưng Hiền khất lần không trả.

Căn cứ vào lời khai của Hiền và các chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hiền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 23/8, vụ án đã được chuyển đến Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý theo thẩm quyền. Theo lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Hiền tại cơ quan điều tra thì Hiền không có khả năng xin việc vào công chức Nhà nước cũng như chạy vào các trường như lời đã hứa. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của những người bị hại, Hiền đều dùng để chi tiêu cá nhân, không có khả năng hoàn trả. Anh Vụ chỉ là một trong các nạn nhân của Hiền trong vụ lừa đảo này.

Tính đến ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã nhận được hàng chục đơn của người bị hại với số tiền lừa đảo lên tới gần một tỷ đồng. Với mác giáo viên, hiệu phó của một trường học, Hiền dễ dàng lấy được lòng tin của những người bị hại. Một trong số đó có trường hợp của anh Nguyễn Tuấn Đức (trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Anh Đức nhờ Hiền lo cho vợ, vừa tốt nghiệp Khoa Kế toán, Trường Đại học Hùng Vương vào biên chế tại một cơ quan Nhà nước. Số tiền Hiền yêu cầu là 150 triệu đồng, anh Đức đã đặt trước cho Hiền 100 triệu đồng…

Hết thời gian thỏa thuận, anh Đức liên lạc với Hiền thì thuê bao của Hiền luôn trong tình trạng không liên lạc được. Hiện vụ án đang được Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ điều tra mở rộng.



Theo X.M. (CAND)