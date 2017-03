Nguyên hiệu trưởng bị giả chữ ký rút hơn 10 tỉ đồng

(PLO)- Chiều 25-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Thị Lam (29 tuổi, nguyên là cán bộ kiểm ngân Phòng giao dịch Đô Lương thuộc Ngân hàng EximBank chi nhánh Nghệ An) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.