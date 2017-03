Nguyên hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn “tận thu” SV 29 tỉ đồng

Ông Kiệt nghe đọc lệnh khởi tố

Ngày 10-5, sau khi khởi tố thêm tội danh với ông Trần Tín Kiệt, Công an tỉnh Bình Định đã có công văn gửi Đảng ủy ĐH Quy Nhơn, Chi bộ Quản lý KTX-Trạm y tế và Chi bộ Khoa Toán yêu cầu xử lý Đảng đối với ông Kiệt, bà Vũ Thị Tính (nguyên phó trạm y tế) và bà Nguyễn Thị Kim Nhung (cán bộ trạm y tế).



Trước đó, ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với ba bị can trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình lãnh đạo, ông Kiệt đã đặt ra nhiều khoản thu bắt buộc, trái với quy định đối với sinh viên trúng tuyển nhập học và đang học tập tại trường, gây thiệt hại cho sinh viên lên đến hơn 29 tỉ đồng. Ngoài ra, ông Kiệt còn cùng với bà Vũ Thị Tính và bà Nguyễn Thị Kim Nhung tổ chức khám sức khỏe sinh viên sai quy định để hưởng lợi hơn 485 triệu đồng.



Bên cạnh tội danh trên, ông Kiệt đã bị khởi tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” vào ngày 9-4 cùng các bị can Trần Xuân Cảnh, Lê Văn Phúc (nguyên trưởng, phó phòng Bảo vệ - Nội trú).



Với tội danh này, từ năm 2000-2006, ông Kiệt đã đồng ý cho ông Cảnh và Phúc thu phí giữ xe nhưng không nộp vào quỹ cơ quan, gây thất thoát hơn 1,2 tỉ đồng. Đổi lại, ông Kiệt được “bồi dưỡng” hơn 170 triệu đồng, ông Cảnh và Phúc nhận hơn 145 triệu đồng/người.