Nguyên một công an bị bắt vì mua bán ma túy

(PL)- Ngày 3-3, Đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bến Tre, xác nhận: Công an huyện Châu Thành đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Lê Trọng Công (ngụ huyện Bến Lức, Long An) để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ông Công nguyên là trung úy công an, công tác tại Đội Kỹ thuật hình sự Công an huyện Bến Lức. Tháng 11-2013, ông bị tước quân tịch do vi phạm đạo đức lối sống. Sau khi bị đuổi khỏi ngành, ông Công có hành vi mua bán ma túy và bị bắt. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành mở rộng điều tra. HOÀNG NAM