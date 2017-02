Nguyên nhân 2 vợ chồng chết trong căn nhà kín

Những cái chết vì than tổ ong - Khoảng 7h sáng ngày 2-4-2016 tại Quận Ngô Quyền (Tp.Hải Phòng), những người xung quanh không thấy chị Y. mở cửa bán hàng ăn như mọi ngày. Chị của người phụ nữ này tới phụ em nhưng gọi cửa không thấy Y. trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, chị liền nhờ hàng xóm phá cửa vào. Những người xung quanh đập kính để mở cửa xếp bên trong thì từ trong nhà xộc ra mùi than tổ ong nồng nặc. Quạt khói để xông vào, nhiều người tá hỏa phát hiện đôi nam nữ nằm bất động trên giường trong tư thế đang đắp chăn ngủ. Chị Y. đã tử vong trước khi người dân vào cứu, riêng người đàn ông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu.Nguyên nhân xác định là do ngạt khí CO từ bếp than tổ ong. - Sáng 14-2-2017, vì thời tiết rét, gia đình chị H. đốt than sưởi ấm trong phòng. Sau đó hàng xóm đến chơi, đẩy cửa vào phòng hốt hoảng khi phát hiện ba người hôn mê, người khó thở, đau đầu... Mẹ con chị H. và mẹ chồng của chị H. được đưa đến BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán do sưởi ấm bằng than trong phòng kín nên cả ba người đều bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO). Cả ba người đều có chỉ số ôxy trong máu thấp, nồng độ CO cao. Rất may nhờ được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, cả ba người trên đã được cứu sống.