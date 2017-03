Nguyên nhân 3 xe giường nằm tông liên hoàn ở Lâm Đồng

(PLO) – Ngày 11-8, theo thông tin từ Ban an toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân ban đầu khiến ba xe giường nằm của công ty Phương Trang và Thành Bưởi đâm nhau liên hoàn tại Lâm Đồng rạng sáng nay được xác định là do tài xế Bùi Trần Hữu Khánh (công ty Phương Trang) không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, dẫn đến xảy ra tai nạn.