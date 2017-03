Nguyên nhân bất ngờ vụ cháy nhà làm 6 người chết ở Cà Mau

Sáng nay (27-8), tin từ Công an tỉnh Cà Mau, nguyên nhân vụ cháy nhà khiến sáu người chết tại địa phương đã được xác định. Theo đó, vụ cháy xảy ra là do chập điện từ bình ắc quy xe máy. Đây là kết quả được Viện Khoa học hình sự Bộ Công an vừa công bố chính thức.

Cụ thể, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận đó là sự cố ngắn mạch phát sinh hồ quang điện mang năng lượng cao, đốt cháy vỏ cách điện. Hiện tượng trên đã làm nóng, gây cháy dây dẫn điện, tạo hạt đồng nóng chảy mang nhiệt độ cao. Sản phẩm vỏ cách điện cháy và hạt đồng nóng chảy rơi xuống gây cháy các vật liệu dễ cháy ở xung quanh.

Như vậy, thông tin chính thức về nguyên nhân vụ cháy khác với những suy đoán ban đầu của nhiều người là do chập điện từ hệ thống lưới điện sử dụng trong gia đình.



Nguyên nhân cháy do xe máy chập điện.

Như tin đã đưa, vào lúc 1 giờ 30 ngày 31-7, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà ông Trần Quang Tiên, 59 tuổi, ngụ số 9 đường Phan Bội Châu, phường 7, TP Cà Mau.

Vụ hỏa hoạn làm sáu người trong gia đình này chết thảm, gồm vợ chồng ông Trần Quang Tiên, Trần Kim Anh (cùng 59 tuổi); hai con ruột của ông bà Tiên là Trần Kim Hằng (28 tuổi), Trần Quang Toàn (22 tuổi) và hai cháu nội ngoại của ông bà là Trần Thanh Vi (tám tuổi, cháu nội); Quách Gia Hy (bốn tuổi, cháu ngoại, con chị Hằng).