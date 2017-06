Nguyên nhân có thể do chập điện

(PL)- Hôm qua (31-10), hội đồng khám nghiệm (do Phòng CSĐT về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TP.HCM chủ trì) có văn bản nhận định nguyên nhân gây cháy nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất có thể do chập điện tại khu vực Phòng C (phòng khách hạng thương gia).

Khám nghiệm khu vực Phòng C, PC15 phát hiện nhiều dấu vết chạm chập điện ở đường dây điện của nhiều vị trí trong phòng. PC15 đã thu giữ nhiều hạt đồng tròn sáng, đoạn dây diện bị cháy lớp vỏ bọc, đầu đoạn dây có vết sần sùi, vón cục, mẫu tàn than tro... và một máng đèn có ba tăng-phô để trưng cầu giám định nguyên nhân xảy ra cháy. N.NAM



