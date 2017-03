Nguyên nhân vụ tai nạn trên QL14 làm 10 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn khiến 10 người thương vong.

Chiều 1-11, Đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước - cho biết công an tỉnh đang điều tra nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người chết, bảy người bị thương nặng. Theo Đại tá Phúc, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do ô tô chạy quá tốc độ, tài xế có nồng độ cồn trong máu.

Trước đó, lúc 13 giờ 5 phút ngày 31-10, ô tô du lịch bảy chỗ do Đinh Xuân Quang (27 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, Bình Phước) chở theo năm người trên xe gồm: Phạm Thanh Minh, Phạm Thị Ngọc Yến, Lê Ngọc Hoàng, Bùi Văn Cường, Phạm Văn Thanh (cùng ngụ huyện Bù Đăng) lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ 14.

Đến tại km 908, quốc lộ 14, thuộc thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, xe này gây tai nạn với hai xe máy lưu thông cùng chiều. Xe máy thứ nhất do anh Huỳnh Tấn Định chở anh Nguyễn Quốc Hoàn, xe máy còn lại do chị Nguyễn Thị Chúc chở theo bà Nguyễn Thị Nhị (ngụ huyện Bù Đăng).

Sau khi va chạm với hai xe máy, ô tô tiếp tục tông sập quán nước ven đường và tông gãy cột điện rồi dừng lại. Vụ tai nạn khiến anh Định, Minh và Hoàn tử vong. Còn bảy người may mắn thoát chết, trong đó sáu người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tài xế Quang bị thương nhẹ.

Tối 1-11, Thượng tá Lâm Văn Long - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết qua điều tra, nguyên nhân tai nạn do tài xế có uống rượu trước đó, khi đến đoạn đường xảy ra tai nạn do chạy quá tốc độ nên tài xế mất lái. Hiện cơ quan điều tra công an tỉnh đang phối hợp với Phòng CSGT công an tỉnh tiếp tục làm rõ.

Hiện UBND huyện Bù Đăng đã hỗ trợ mỗi người bị nạn 2 triệu đồng.