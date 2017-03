Nguyên phó Công an thành phố Thanh Hóa bị đe dọa

Thượng tá Đỗ Văn Cai (56 tuổi, hiện là Phó phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa gửi đơn thư đến nhiều cơ quan chức năng tố cáo hàng loạt sai phạm trong hoạt động tư pháp của lực lượng điều tra, Công an TP Thanh Hóa. Ông Cai cũng đồng thời đề nghị cơ quan chức năng địa phương có biện pháp bảo vệ an toàn cho bản thân ông và gia đình vì nhận được nhiều tin nhắn với nội dung mạt sát, đe dọa có tính chất côn đồ man rợ.