Nguyên phó công an xã bị đâm trong đám cưới

Ngày 8-1, Công an xã Tam Đình (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết đang phối hợp cùng cơ quan Công an huyện Tương Dương làm rõ vụ hai nhóm thanh niên ẩu đả, gây thương tích cả người can ngăn.

Trước đó hai hôm, nhiều thanh niên đến dự đám cưới tại nhà dân ở bản Quang Yên (xã Tam Đình). Tại đây, sau khi uống rượu, hai nhóm thanh niên bản Quang Phúc và bản Quang Yên (xã Tam Đình) xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau.

Lúc này, ông Kha Văn Lợi (58 tuổi, nguyên Phó Trưởng Công an xã Tam Đình) vào can ngăn thì bị một thanh niên dùng dao đâm vào sườn bên phải.

Sau khi bị đâm, ông Lợi được đưa đến BV đa khoa huyện Tương Dương cấp cứu trong tình trạng bị mất nhiều máu.

Công an xã Tam Đình và Công an huyện Tương Dương đã khống chế, bắt giữ nghi can đâm ông Lợi đó là Lô Văn Trọng (20 tuổi, trú tại bản Quang Phúc, xã Tam Đình).

Công an huyện Tương Dương đang triệu tập những người liên quan.