Nguyên Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm AAA bị truy sát: Nạn nhân bị theo dõi từ nhiều ngày trước

Khoảng 7 giờ sáng 9-3, ông Hồ Hán Dân (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm AAA) đi làm bằng xe máy. Vừa ra đến đầu hẻm 16 Đặng Văn Ngữ thì bị bốn thanh niên xông đến dùng dây xích sắt quất vào mặt, vào người khiến mắt ông bị chấn thương và tuôn máu. Một đối tượng vừa đánh vừa la lớn để không ai vào can ngăn: “Mày mượn tiền tao sao không trả?”. Mặc dù ông Dân nói: “Các anh có nhầm người không, tôi không có thiếu nợ ai” nhưng nhóm côn đồ vẫn hung hãn dùng dây xích sắt quất túi bụi vào ông. Đồng thời, một trong bốn đối tượng rút dao Thái Lan đâm thẳng vào người nhưng rất may ông Dân chụp được xô nhựa đựng nước của quán cà phê gần đó chống đỡ được. Chỉ đến khi một người dân hô lên “công an tới” thì chúng mới leo lên xe máy tẩu thoát. Ông Dân bị chấn thương vùng mặt, tay và nhiều vết thương ở chân.

Sau đó, ông Dân đã nhanh chóng đến công an phường 10, quận Phú Nhuận trình báo, đồng thời các nhân chứng cũng được công an mời đến để ghi nhận lời khai.

Ông Dân kể lại vào ngày 27 Tết âm lịch đã có một số đối tượng lạ mặt tạt mắm tôm và nhớt thải vào nhà ông. Trước và sau Tết, ông Dân nhận được rất nhiều tin nhắn từ các số máy lạ gửi đến với những lời lẽ thóa mạ, hăm dọa như sẽ thắt cổ, chém chết. Ngoài ra, ông Dân cho biết vào thứ Tư tuần trước (ngày 4-3), ông Vũ là một người hàng xóm, cũng đi xe gắn máy màu đen giống ông Dân và bị một nhóm người truy kích, dùng hung khí đánh nên lúc đó ông Dân nghĩ nhà mình bị tạt nhầm. Tuy nhiên, theo lời những nhân chứng tại hẻm 16 thì trước khi ông Dân bị đánh, họ thấy nhóm người trên lảng vảng trong hẻm suốt hai tuần. Cho đến sáng 9-3, những người bán hàng rong đầu hẻm cho biết khi nhìn thấy ông Dân, nhóm côn đồ gọi đúng tên “Thằng Dân ra kìa!” cho thấy mục đích truy sát nhắm vào ông Dân là có kế hoạch.

Được biết, ông Dân làm đơn xin nghỉ chức phó tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm AAA từ tháng 11-2008 và có mâu thuẫn khá gay gắt về quan điểm kinh doanh với một người trong công ty. Sau khi nghỉ việc, ông Dân hợp tác làm việc với một công ty nước ngoài.

Ông Dân bày tỏ: “Rất mong cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra thủ phạm, vì sau những hành vi khủng bố và truy sát của bọn côn đồ, tôi và gia đình rất hoảng sợ”.