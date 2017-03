Nguyên thiếu úy công an vận chuyển ma túy

Đến sáng ngày 27/7, Công an phường Bến Nghé đã bàn giao đối tượng Tân cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an quận 1 để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.



Bước đầu, cơ quan điều tra cho biết: Trước đây Tân từng làm công an mang hàm thiếu úy và công tác tại Công an quận 3, nhưng Tân đã làm đơn xin ra khỏi ngành từ tháng 12/2009 vì lý do riêng. Đường dây vận ma túy từ Campuchia về TP.HCM có sự tham gia của Tân với số lượng lớn.

Theo An Hội (Bee)