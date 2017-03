Nguyên thượng úy công an bị truy nã đặc biệt đã ra đầu thú

Lê Nhật Cường nguyên là thượng úy công an.

Chiều 25-6, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiếp nhận một người bị truy nã là Lê Nhật Cường (sinh năm 1984, ngụ 29 Nguyễn Khoa Vy, phường Vĩ Dạ, TP Huế) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị bàn giao.



Lê Nhật Cường nguyên là thượng úy công an làm việc tại Công an phường Phú Hiệp, TP Huế. Trong thời gian công tác trong ngành công an, Cường đã nhiều lần đem xe máy và ô tô mà Cường thuê rồi đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Sau đó, do vỡ nợ nên Cường bỏ sang Lào từ tháng 1-2016.

Tại đây, Cường làm thuê ở xưởng gỗ của một người Lào. Sau khi Cường lên mạng đọc báo biết mình bị truy nã nên đã chủ động gọi điện thoại về Việt Nam xin ra đầu thú.

Đến ngày 21-6 vừa qua, Cường đến Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay xin đầu thú.

Trước đó, vào ngày 4-10-2015, Cường thuê xe máy AirBlade (trị giá 30 triệu đồng) của anh NgĐH với giá 100.000 đồng/ngày. Sau đó Cường đem xe máy đi cầm, lấy 15 triệu đồng.

Ngày 13-12-2015, Cường thuê xe ô tô hiệu KIA trị giá 280 triệu đồng của ông HVM (trú xã Phú Thượng) với giá 700.000 đồng/ngày rồi đem cầm 140 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 30-12-2015, Cường thuê xe ô tô hiệu Innova BS 75A-063.70 của ông BXT (ngụ tại phường Phước Vĩnh, TP Huế). Vì đã hết hạn trong hợp đồng nhưng Cường không trả xe nên ông T. đến nhà Cường để hỏi nhưng Cường đã nhờ một người bạn đem xe vào Đà Nẵng cầm cố, lấy tiền đưa cho mình.

Không dừng lại ở đó, ngày 1-1-2016, Cường thuê xe ô tô hiệu Innova BS 75A-029.66 của ông NgCT (trú phường Trường An, TP Huế) rồi đem đến cầm cố được 150 triệu đồng.

Sau đó Cường viết đơn tự nguyện xin ra khỏi lực lượng công an nhân dân và bỏ trốn khỏi địa phương.

Vào tháng 5-2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Nhật Cường về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.