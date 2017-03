Nguyên tổng giám đốc GP Bank bị bắt

Ngày 18-3, Phòng 10 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Quyết Thắng, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí toàn cầu (GP Bank) về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nhandan.com.vn đưa tin.



Ông Phạm Quyết Thắng, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu

Cùng bị khởi tố còn có Nguyễn Anh Dung - nguyên kế toán trưởng GP Bank, Nguyễn Ngọc Nam - giám đốc Công ty TNHH - CN Sao Bắc (Công ty Sao Bắc) và Hoàng Công Hợp - chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTXD Thành Trung (Công ty Thành Trung).



Trước đó, tháng 7-2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố hai bị can, bắt tạm giam đối với Tạ Bá Long, nguyên chủ tịch HĐQT và Đoàn Văn An, nguyên phó chủ tịch HĐQT GP bank về cùng tội danh nêu trên.

Theo thông tin ban đầu, để có tiền trả nợ trái phiếu cho Công ty Tài chính Điện Lực (EVN FC), giữa năm 2011, ông Long và An đã bàn bạc, thống nhất để Long đại diện GP Bank ký thỏa thuận đặt cọc mua 58% tòa nhà Capital Tower với Hoàng Công Hợp - Chủ tịch Công ty Thành Trung.

Long sau đó ký tiếp hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Trung tâm thương mại văn phòng - nhà ở An Khánh Sao Bắc GP Bank, với Nguyễn Ngọc Nam - Giám đốc Công ty Sao Bắc. Thực chất cả 2 công ty đều là sân sau của Long và An.

Tiếp đó, Long và An chỉ đạo Phạm Việt Thắng và một thuộc cấp ký chứng từ, làm thủ tục rút 3.900 tỉ đồng của GP Bank để chuyển vào tài khoản của Công ty Thành Trung và Sao Bắc, dùng vào việc trả nợ trái phiếu cho EVN FC và đến nay không có khả năng thu hồi.

Hành vi nêu trên của các bị can vi phạm Luật Kế toán, Luật Các tổ chức tín dụng, và quy định của Ngân hàng GP Bank trong việc đầu tư bất động sản.

Trong vụ án này, Long và An được cho là giữ vai trò chủ mưu. Thắng và các bị can còn lại là đồng phạm giúp sức. Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho GP Bank hàng ngàn tỉ đồng.

(Hồng Châu tổng hợp)