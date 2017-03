Nguyên Trưởng Công an thị trấn mang súng đi nhậu

Theo nguồn tin từ Đảng ủy thị trấn Tầm Vu (Châu Thành, Long An), Đảng ủy thị trấn và Công an huyện Châu Thành đang xem xét hình thức xử lý sai phạm của Trung tá Lê Văn Dũng, nguyên Trưởng Công an thị trấn Tầm Vu.



Quán Karaoke nơi ông Dũng làm rơi súng

Trước đó, ông Dũng cùng một số người bạn đến quán Karaoke Lan Vy trong thị trấn để ăn uống, tiệc tùng. Lúc vui chơi tại quán này, ông Dũng vô tình làm rơi khẩu súng ngắn. Nhiều người chứng kiến sự việc đã làm đơn tố cáo lên chính quyền địa phương. Hiện ông Dũng đang làm việc tại Công an tỉnh Long An.

HOÀNG NAM