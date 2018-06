Nhà bất ngờ đổ sập trong mưa to, 7 người thoát chết

Chiều 18-6, ông Võ Phan Duyệt, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng (TP. Pleiku, Gia Lai) cho biết vừa mời hai bên gia đình trong vụ xây dựng nhà làm sập nhà kế bên lên làm việc.



Hiện trường vụ sập nhà

Theo phản ánh của gia đình bà Ngô Nguyễn An Bình (đường Trần Quang Khải, TP. Pleiku), khoảng 15 giờ chiều 17-6, trong cơn to, toàn bộ căn nhà đồng thời là nơi bán tạp hóa của bà bị đổ sập hoàn toàn. 1 xe SH, nhiều hàng hóa cùng tài sản bị hư hỏng nặng. Trong nhà lúc ấy có 7 người nhưng may mắn kịp thoát ra ngoài.



Nguyên nhân của sự việc, theo bà Bình là do cách đây 1 tháng, hàng xóm của bà có thi công công trình bên cạnh. Khi làm phần móng, đơn vị thi công đã ẩu tả khi không có phương án đề phòng gia cố vách nhà kế bên nên gây hậu quả như đã nêu.

Theo ông Võ Phan Duyệt, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, ngay khi sự việc xảy ra, phường đã lập tức cử cán bộ xuống hiện trường giúp dân khắc phục hậu quả. Công an, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku cũng đã vào cuộc cùng lúc.





Tại buổi làm việc giữa hai bên, người hàng xóm thống nhất xây lại nhà mới, khắc phục số tài sản hư hỏng, bỏ tiền thuê nhà cho gia đình bà Bình ở cũng như trả toàn bộ phần thu nhập bị mất đi cho họ cho tới lúc nhà mới được làm xong hoàn toàn.



"Trước mắt, phường đã xử lý hòa giải dân sự để nhà bà Bình ổn định sinh hoạt, yên tâm làm ăn còn vấn đề sai phạm trong thi công, có hay không có và mức độ như thế nào thì cơ quan chuyên môn cũng đang tiến hành điều tra, làm rõ", ông Chủ tịch cho biết thêm.