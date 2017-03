Nhà cháy ở đường Nơ Trang Long

Thấy khói lửa bốc lên từ tầng hai căn nhà này, nhiều người đã mang bình cứu hỏa loại nhỏ nhằm dập tắt lửa. Tuy nhiên, do căn nhà bị khóa nên việc tiếp cận điểm cháy bất thành.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC công an các quận Bình Thạnh, Gò Vấp đã nhanh chóng điều động tám xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế lửa, không để cháy lan. Do căn nhà nằm sâu trong hẻm nên việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn và phải sau 30 phút đám cháy mới được khống chế. Vụ cháy đã khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc nghiêm trọng do nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi.

Được biết sự việc xảy ra trong lúc chủ nhà đi vắng nên không có thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi. Hiện chưa biết nguyên nhân vụ cháy.

NGUYỄN TÂN