Nhà đầu tư lo lắng đi tìm chủ hãng taxi ở Quảng Nam

Nhà đầu tư đến trụ sở công ty tìm chủ hãng taxi. Ảnh: VQ

Ngày 18-8, hàng chục tài xế và nhà đầu tư góp vốn vào hãng taxi Hoàng Sa (Công ty CP Du lịch Hoàng Sa Quảng Nam, tại khối Cổ An 3, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã đến công ty này tìm ông chủ. Đồng thời họ báo lên công an nơi công ty này đặt trụ sở về việc ông Nguyễn Sự, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Hoàng Sa Quảng Nam, đã cắt liên lạc.



Lúc 9 giờ sáng cùng ngày, những nhà đầu tư góp vốn gồm ông Phạm Văn Quốc, Trần Phước Chính, Tô Văn Cường, bà Nguyễn Thị Chi và Nguyễn Thị Quang Vinh đã ký và gửi biên bản giữ xe đến Công an phường Điện Nam Đông.



Xe taxi mà các nhà đầu tư tạm giữ. Ảnh: VQ

Theo những người này, họ góp vốn từ năm 2015 nhưng từ tháng 10-2017 đến nay vẫn chưa được tiền lãi như cam kết. Trong khi ông chủ lại không liên lạc được nên họ lo lắng.



Từ thời điểm không trả tiền lãi, ông chủ công ty đã bán dần xe taxi của hãng. Rạng sáng 17-8, các nhà đầu tư phát hiện ông Sự bán xe cho một cá nhân khác. Lúc này, mọi người phản đối và giữ lại hai xe taxi (trị giá gần 700 triệu đồng). Đến sáng cùng ngày, mọi người đem hai xe taxi này về để tại trụ sở công ty taxi trên.

Ông Lê Đình Phúc, Phó Trưởng Công an phường Điện Nam Đông, cho biết chỉ tiếp nhận trình báo của cá nhân liên quan nhưng không tiếp nhận biên bản giữ xe. Ông Phúc cho rằng việc cá nhân giữ xe của công ty là vi phạm pháp luật và yêu cầu các nhà đầu tư nên đến TAND thị xã Điện Bàn để làm đơn khởi kiện theo quy định nếu cho là quyền lợi bị xâm hại.



Trụ sở hãng taxi vắng tanh. Ảnh: VQ

Theo ghi nhận, trụ hãng taxi này là một căn nhà cấp được thuê lại có diện tích gần 30 m2. Các tài xế có mặt tại đây cho biết công ty chỉ có một kế toán và hai tổng đài viên nhưng đã nghỉ việc. Tại khu vực Quảng Nam, có 42 nhà đầu tư đã góp vốn để cho công ty này.

Cùng ngày, chúng tôi liên lạc với số của ông Sự nhưng vẫn không được.

