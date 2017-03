Nhà gỗ 2 tầng và tài liệu ở UBND xã bị cháy rụi

Khoảng 4 giờ 30 sáng 13-10, người dân xã Hữu Lập đi làm rẫy thì phát hiện khói, lửa bốc lên từ căn nhà gỗ hai tầng ở trụ sở UBND xã Hữu Lập nên tìm cách dập lửa và báo cán bộ chính quyền. Ngay lúc đó, Công an xã Hữu Lập cũng báo Công an huyện Kỳ Sơn để tăng cường lực lượng đến chữa cháy.



Hiện trường vụ cháy ở trụ sở UBND xã Hữu Lập.

Do hiện trường vụ cháy là địa bàn miền núi vùng cao không có xe cứu hỏa nên hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kỳ Sơn và UBND xã Hữu Lập, bà con dân bản phải dùng xô, chậu lấy nước hắt vào đám cháy. Tuy nhiên do nhà làm bằng gỗ và bốn bức tường cũng bằng gỗ nên lửa lan nhanh và cháy dữ dội.



Sau ba giờ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, lúc này căn nhà đã cháy trụi, nhiều tài sản, giấy tờ, tài liệu trong phòng làm việc cũng cháy hỏng.

Ông Lữ Đại Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Lập, cho biết căn nhà gỗ hai tầng bị cháy hỏng là nơi làm việc của năm ban ngành, đoàn thể gồm Văn phòng Đảng ủy, Công an xã Hữu Lập, Hội Người cao tuổi, Ban quân sự, Hội Cựu chiến binh xã Hữu Lập.

Cùng ngày, cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy trên.