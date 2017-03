Nhà khóa cửa bùng cháy, 2 cụ già kêu la thảm thiết

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 23-12 tại một căn nhà trên đường An Dương Vương, phường 8, quận 5 – TPHCM. Theo nhiều người chứng kiến, ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại tầng trệt căn nhà (nơi cho thuê làm cửa hàng chuyên bán đồ trang trí ô tô) vào khoảng 2 giờ 30 phút.









Vật dụng ở tầng 1 hầu hết bị cháy đen



Ngay lập tức, nhiều người chạy lại tri hô cho chủ nhà. Mãi một lúc sau, 2 bà cụ chủ nhà mới thức dậy. “Hai bà cụ chạy ra phía lan can để cầu cứu, người run lẩy bẩy, liên tục kêu la thảm thiết. Tuy nhiên, do tầng 2 cách xa mặt đất, nhà lại khóa trong nên chúng tôi không thể giải cứu” - anh Nguyễn Vịnh, nhà gần đó, kể lại.Khoảng 30 phút sau, lực lượng chữa cháy đã điều khoảng 5 xe cứu hỏa đến hiện trường và dùng cần cẩu chuyên dụng để giải cứu 2 bà cụ xuống nơi an toàn trong tình trạng hoảng loạn. Thêm 30 phút nữa, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Hầu hết các hàng hóa, vật dụng ở tầng 1 đều cháy đen, biến dạng.