Nhà máy bột cá bị lấp cổng ngăn hoạt động

Lãnh đạo Nhà máy chế biến bột cá Quảng Ngãi đóng tại phân khu công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất thuộc xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đang cầu cứu đến các cơ quan chức năng việc nhà máy bị một số người đưa xe tải đến đổ đất đá, đe dọa bảo vệ, nhân viên, buộc nhà máy phải ngừng hoạt động.

Doanh nghiệp lo lắng

Ông Đỗ Quang Trưởng, Giám đốc nhà máy, cho hay tối 30-9, một số người đến chuyển các tấm bê tông lớn chặn ngang trước cổng, không cho xe ra vào công ty.

Sáng 1-10, khi những người trong nhà máy chuyển các tấm bê tông để thông xe thì tám thanh niên lạ mặt đến cản lại. Sau đó xe tải 76C-040… chạy đến đổ cả xe đất (khoảng 7 m3) ngay trước cổng nhà máy, khi bảo vệ ra ghi hình thì nhóm người này chạy đến hăm dọa.

“Chúng tôi vẫn được các cơ quan chức năng cho vận hành thử nghiệm nhưng một số người trên địa bàn tự cho mình có quyền buộc nhà máy dừng hoạt động” - ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ĐT-XD Hoàng Triều, chủ nhà máy trên, nói.

Theo lãnh đạo công ty, trước đây nhà máy từng bị những thanh niên đổ đất đá ngăn cản xe ra vào cổng và đe dọa công nhân. Việc này làm 15 tấn cá nguyên liệu bị hư hỏng, công nhân phải ngồi trong nhà máy không dám ra ngoài. Có người sợ đang xin nghỉ việc.

“Những người này tự đến công ty đổ đất đá, bao vây… buộc nhà máy phải dừng sản xuất. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi bị gây rối, ngăn cản tới chín lần nhưng những người gây ra hành vi trái pháp luật không bị xử lý” - ông Hải nói.



Nhà máy bột cá Quảng Ngãi bị lấp cổng bằng đất đá. Ảnh: HOÀI AN



Sáng 1-10, camera an ninh ghi lại cảnh một số người đến vây nhà máy.

Đang làm rõ sự việc



Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Văn Lập, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, cho biết: “Khi nhà máy chạy thử nghiệm có gây ô nhiễm nên người dân phản ứng và nhà máy tạm dừng hoạt động để khắc phục. Việc người dân phản ứng về mùi hôi là có cơ sở nhưng cản trở bằng việc đổ đất, vây nhà máy là không chấp nhận được, làm xấu hình ảnh địa phương”.

Trưởng Công an xã Bình Thạnh thông tin: Trong số những người thường xuyên tụ tập, cản trở và đổ đất đá có người từng bị xử lý hình sự và công an xã đang theo dõi sát vụ việc.

Việc đổ đất đá trước cổng, buộc nhà máy ngừng sản xuất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư vào khu vực này. Ông NGUYỄN VÕ, Trưởng Công an xã Bình Thạnh,

Bình Sơn, Quảng Ngãi

Sáng 2-10, Trung tá Võ Thanh Việt, Phó Trưởng Công an huyện Bình Sơn phụ trách khu vực xã Bình Thạnh, cho hay: Sau khi các sự việc xảy ra, công an huyện đã cắt cử lực lượng đến hiện trường. “Đơn vị đang xác minh việc đổ đất, mang bê tông đến chắn cổng nhà máy để báo cáo lên ban giám đốc công an tỉnh xin hướng xử lý” - ông Việt thông tin.

Ông cũng cho hay những người lấp cổng nhà máy, ngăn cản… là đối tượng hình sự đã hoàn lương.

Trước thông tin một số người yêu cầu nhà máy giao 120 triệu đồng, Trung tá Việt cho hay: Họ yêu cầu nhà máy hỗ trợ nước sinh hoạt, nước uống vì lo sợ nguồn nước bị ô nhiễm và việc hỗ trợ hay không là quyền của nhà máy chứ không có chuyện đòi tiền bảo kê.