Nhà 'môi giới bất động sản' bị bắt vì lừa đảo

Ngày 6-4, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) công an TP.HCM phối hợp với Cục C52 (Bộ công an) tiến hành thủ tục di lý Lê Vinh Quang ra phía Bắc để bàn giao công an TP Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.



Lê Vinh Quang lúc bị bắt tại TP.HCM

Trước đó vào rạng sáng 5-4, ông Quang (56 tuổi, đăng ký thường trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã bị bắt tại phường 14, quận 10, TP.HCM theo quyết định truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc.

Theo hồ sơ ban đầu, năm 2012 ông Quang rao bán nhà đất tại Hà Nội rồi nhận hơn 1,5 tỉ đồng tiền đặt cọc của khách hàng nhưng không có đất để giao nên bỏ trốn. Từ đơn tố cáo của các nạn nhân, công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra. Sau đó, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt ông Quang 15 năm tù giam. Tháng 10-2016, Lê Vinh Quang bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi bỏ trốn vào miền Nam, ông sống lang thang nhiều nơi như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Bà Rịa -Vũng Tàu… để trốn tránh sự truy lùng của pháp luật. Đầu năm 2017, bị can thuê nhà trọ tại phường 14, quận 10. Khi gặp người dân quanh khu vực, ông Quang tự giới thiệu mình hành nghề môi giới bất động sản, đang tìm “đối tác” làm ăn trên địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên, hàng ngày, nhà “đầu tư bất động sản” này luôn vắng nhà, không liên lạc với bất cứ ai.

Ngày 2-4, qua công tác thu thập thông tin, rà soát các đối tượng ngoài tỉnh đang cư trú tại TP.HCM, cảnh sát truy nã tội phạm và công an quận 10 đã phát hiện bị can nên bắt giữ.