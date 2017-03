Nhà một cán bộ Sở GTVT bị tấn công

Qua xác minh điều tra, công an quận (CAQ) Ngô Quyền xác định: Vào thời gian trên, Nguyễn Thành Công, sinh 1980, ở 81 đường 208 xã An Đồng, huyện An Dương, đi cùng bà Vũ Thị Dung, sinh 1958, ở 13/215 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân đến nhà bà Nguyễn Thị Sinh (là vợ ông Lộc) để đòi tiền.

Theo lời khai của bà Dung và anh Công, thì bà Sinh nhận của chị em bà Dung một khoản tiền để làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất từ năm 2009.

Đến nơi, bà Dung gọi cửa nhưng không thấy bà Sinh ra mà có một người nam giới ra mở cửa và nói: “Nhà này đổi chủ rồi, hiện không có ai tên là Sinh ở đây cả”, rồi đóng cửa lại.

Công thấy người nam giới có thái độ như vậy nên nhặt gạch ném 2 nhát lên phía cửa kính (phía trên cửa cuốn) làm vỡ 2 ô kính. Ngay lúc đó, công an phường (CAP) Cầu Tre làm nhiệm vụ tại khu vực đó đã bắt quả tang Công đưa về trụ sở CAP lập biên bản vi phạm.

Ngay sau đó, ông Trịnh Xuân Lộc đến CAP Cầu Tre viết đơn trình báo tài sản gia đình bị thiệt hại vỡ 2 ô cửa kính, ngoài ra không có thiệt hại gì khác. CAP đã nhiều lần mời ông Lộc đến làm việc để xác định hiện trường phía trong nhà nhưng ông Lộc không hợp tác.

Nhưng đến 17h ngày 21-6-2011, ông Lộc lại đến CAP Cầu Tre trình báo, tài sản trong nhà ông bị thiệt hại gồm: 2 bình hoa, 1 đèn ngủ, ông Lộc không xác định được giá trị tài sản bị thiệt hại.

Ngày 22-6-2011, CAQ Ngô Quyền đã có công văn trao đổi với VKSND quận Ngô Quyền thống nhất nhận định vụ việc: Nguyễn Thành Công có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại điều 143-BLHS. Xét thấy Nguyễn Thành Công có lai lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự, vi phạm lần đầu, hành vi phạm tội ít nghiêm trọng, hiện tại chưa xác định được thiệt hại, nên hai cơ quan tố tụng của quận tạm giải quyết cho Nguyễn Thành Công về gia đình.

CAQ Ngô Quyền tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, định giá tài sản bị thiệt hại trong vụ việc nêu trên, nếu có đủ căn cứ thì khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo An ninh Hải Phòng