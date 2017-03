Nhà Phó Bí thư Đảng ủy xã cháy, nghi bị phóng hỏa

Theo ông Đỗ Xuân Hợp, vào khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày 21/9, trong lúc gia đình ông đang ngủ thì phát hiện có lửa bốc cháy ở phía trong cửa sắt của quán hàng (nơi bán hàng tạp hóa của gia đình). Khi ông phát hiện ra thì ngọn lửa đã bốc cháy ngùn ngụt. Lúc này, do cửa quán bị khóa nên hai vợ chồng ông không kịp mở cửa để thoát thân, chỉ kịp hô hoán làng xóm đến cứu giúp. Khi mọi người dập được lửa thì một số đồ dùng trong quán đã bị cháy đen. Rất may chưa có thương vong về người.

Ngoài những vật dụng đã cháy rụi, nhiều vật dụng khác trong gian hàng quán cũng bị cháy xém và hư hỏng

Ông Trịnh Văn Ản (hàng xóm gia đình ông Hợp) kể lại: “Thời điểm xảy ra vụ cháy nhà ông Hợp tôi chưa ngủ, có nghe tiếng rồ ga của động cơ xe máy nên cứ nghĩ là có kẻ bắt trộm chó. Khi nghe tiếng kêu cứu, tôi chạy ra thì phát hiện có lửa cháy to ở phía trong cửa sắt quán hàng của vợ chồng ông Hợp. Lúc ấy, lửa cháy nhanh và mùi xăng bốc lên rất nhiều”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Hợp đã báo cáo bằng điện thoại với tổ an ninh của xã. Đến 6h30' sáng 21/9, công an xã đã đến hiện trường tiến hành lập văn bản vụ việc đồng thời báo lên công an huyện Hậu Lộc.

Theo bà con hàng xóm, vợ chồng ông Hợp sống với bà con lối xóm từ trước đến giờ chưa để mất lòng ai. Sáng 23/9, Công an huyện Hậu lộc đã cử cán bộ về gia đình ông Hợp điều tra vụ việc.

Theo Nguyễn Thùy (Dân trí)