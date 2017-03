Nhà riêng của Chánh án TAND huyện bị ném mìn

Thông tin ban đầu cho biết, lúc đó khoảng 3 giờ sáng, người dân sống xung quanh khu vực đã nghe một tiếng nổ lớn ở trước nhà ông Bình. Rất may, vụ nổ chỉ gây vỡ một số cửa kính phía trước của ngôi nhà, còn gia đình ông Bình đang ngủ phía trong vẫn an toàn.



Được biết, ông Nguyễn Thanh Bình hiện là Chánh án TAND huyện Hoằng Hóa.



Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Trần Văn Thực - Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa - xác nhận việc nhà riêng của ông Bình - Chánh án TAND huyện Hoằng Hóa - bị kẻ xấu ném chất nổ là có thật.



“Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã tăng cường các phòng ban, nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa khám nghiệm hiện trường và khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ động cơ và hành vi của đối tượng gây ra vụ nổ này”, ông Thực nói.



Theo Ngọc Minh (TNO)