Nhà thuốc niêm yết giá ngoại cho... thuốc nội!

Theo BS Phạm Kim Bình, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, qua thanh tra năm 2007, các cơ sở đều có bảng công khai giá thuốc hoặc có niêm yết giá trên từng hộp thuốc đúng quy định nhưng giá một số mặt hàng thuốc vẫn có biến động.

Ông Bình lý giải, nguyên nhân một phần do công ty cung cấp tăng giá với lý do giá nguyên liệu, chi phí vận chuyển tăng. Phần khác do nhà sản xuất, các doanh nghiệp nhập khẩu đã đăng ký và tự kê khai giá thuốc tại Cục Quản lý Dược Việt Nam rất cao.

Bên cạnh đó, các công ty TNHH dược phẩm mua bán lòng vòng, đưa ra thị trường nhiều loại giá khác nhau. Quá trình này đã đẩy giá thuốc lên cao một cách khó chấp nhận. Bên cạnh đó, một số cơ sở niêm yết giá của thuốc ngoại, nhưng khi bán là thuốc sản xuất trong nước.

Thế nhưng, những vi phạm trên, Thanh tra Sở Y tế không thể xử phạt được. Theo Nghị định 45/2005/NĐ-CP của Chính phủ, thanh tra chỉ có thể phạt hành vi không thực hiện niêm yết giá thuốc theo quy định hoặc hành vi bán thuốc cao hơn giá niêm yết.

Trong năm 2007, trung bình mỗi ngày, TP.HCM có từ 3-4 vụ vi phạm về hành nghề khám chữa bệnh và dược phẩm. 6.463 cơ sở y dược được thanh tra. 1.125 cơ sở vi phạm với số tiền phạt gần 4 tỷ đồng.

Các cơ sở khám bệnh không bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở nhà cửa, trang thiết bị, vệ sinh môi trường. Người hoạt động tại phòng khám không có bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, chứng chỉ hành nghề không có hoặc đã hết hạn.

Phòng khám chỉ có một bác sĩ chủ cơ sở, các khoa phòng khác do y sĩ trung cấp, kỹ thuật viên (X-quang, xét nghiệm) phụ trách. Đặc biệt tại các phòng khám nha khoa, chủ cơ sở vắng mặt không thực hiện uỷ quyền theo quy định.

Các vi phạm về quảng cáo và hành nghề vượt qua phạm vi cho phép tập trung ở các phòng khám đa khoa, và các cơ sở giải phẫu thẩm mỹ. Ở các phòng khám nhi thường vừa kê đơn vừa bán thuốc ngoài số thuốc cấp cứu cho phép. Thậm chí, việc bán thuốc không cần khám lại, không toa. Thuốc bị bóc trần, bẻ nhỏ không ghi rõ nhãn hiệu...

Còn trong 648 cơ sở hành nghề dược đã vi phạm, hầu hết các cơ sở đều kinh doanh thuốc quá hạn sử dụng, thuốc phi mậu dịch. Ngoài ra, mỹ phẩm được kinh doanh không có số đăng ký.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế còn tịch thu và tiêu huỷ một số hóa chất, thuốc mỹ phẩm: 52,5kg thuốc không được phép lưu hành, 31kg thuốc có bao bì không đủ nội dung và thuốc phi mậu dịch, 83 khoản mỹ phẩm không có số đăng ký, 194 khoản thuốc quá hạn sử dụng.