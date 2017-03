Nhà Tổng cục phó cảnh sát bị mất trộm một tỷ đồng

Theo Công an Hà Nội, tối 25/12 gia đình của ông Vũ Hùng Vương - thiếu tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát (Bộ công an) trình báo, lợi dụng lúc họ đi vắng, kẻ gian đã trèo tường rào lên lan can tầng 2, dùng xà cầy phá khóa cửa đột nhập vào nhà.

Ngôi nhà của ông Vũ Hùng Vương. Ảnh: Kiều Dung

Số tài sản bị mất trộm khoảng 1 tỷ đồng gồm 550 triệu đồng, 9 cây vàng ta, 12 chỉ vàng tây cùng nhiều ngoại tệ.

Ngôi nhà của ông Vương có 3 tầng, 2 mặt tiền, nằm trong ngõ to, khá yên tĩnh thuộc phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Đây không phải lần đầu kẻ gian đột nhập nhà cán bộ Tổng cảnh sát để trộm cắp. Hai năm trước, một nhóm thanh niên khi lang thang đến khu tập thể Cục cảnh sát hình sự (phường Yên Hòa, Cầu Giấy) đã trèo qua ban công đột nhập một căn nhà, lấy đi nhiều tiền, vàng, ngoại tệ và xe máy. Chủ mưu vụ án sau đó bị phạt 16 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo Kiều Dung (VNE)