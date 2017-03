Nhà trọ có nhiều xe máy: 'Mồi ngon' của trộm cắp!

Theo PC45 Công an TP.HCM, trong sáu tháng đầu năm 2016, trên địa bàn xảy ra 2.413 vụ phạm pháp hình sự (giảm 457 vụ) các loại trọng án bị triệt phá đạt 90% nhưng các vụ trộm cắp, cướp giật tỉ lệ khám phá còn thấp. Với vấn nạn trộm cắp xe máy, tài sản ở khu dân cư, nhà trọ... Công an TP.HCM đã gửi công văn yêu cầu công an 24 quận, huyện triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến những phương thức, thủ đoạn của các băng nhóm để người dân phòng ngừa cảnh giác hơn và yêu cầu cơ quan chức năng địa phương tích cực vào cuộc truy bắt đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.