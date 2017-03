Nhà xe vác dao tra tấn khách như thời trung cổ

Vụ việc xảy ra lúc 8h sáng 9/10. Anh Lê Xuân Quỳnh (SN 1990), Đặng Văn Biên (SN 1982), cùng quê Hà Tĩnh đưa bạn lên xe về quê.

Mắt anh Phi bị bầm dập.

Họ vẫy xe Tuấn Quyết tại trước cổng KCX Linh Trung. Sau khi lên xe, thấy xe vắng khách, anh Biên đề nghị cho bạn ngồi ghế trước nhưng nhà xe không chấp nhận. Anh Biên không đồng ý đưa bạn xuống xe thì bị nhà xe cản lại, đóng cửa xe và đe dọa “đưa mày về cho chủ xe xử”. Sau đó xe quay đầu về hướng TP.HCM.

Thấy xe quay đầu, cho rằng xe quay lui bắt khách nên bạn anh Biên trở về. Đến cây xăng Huệ Thiên, nhà xe đuổi toàn bộ khách trên xe xuống và chỉ giữ lại mình anh Biên. Khách vừa xuống xe, nhà xe gồm 5 người dùng côn nhị khúc đánh anh Biên, khống chế đưa về một ngôi nhà trên đường Tam Bình, khu phố 7, (Thủ Đức).

Sau khi đánh đập anh Biên, nhà xe Tuấn Quyết gồm 5 người, trong đó có tài xế và phụ xe yêu cầu gọi điện cho bạn anh Biên là anh Lê Xuân Quỳnh cùng các anh Trần Ngọc Phi, Lê Văn Trung, Lê Văn Minh đến để nói chuyện.

Vừa đến nơi, các anh bị khóa trái cổng, 5 người của nhà xe cầm mã tấu, rựa… lao vào đánh hội đồng và quát: “Tụi mày ngu mới mò vào nhà tao, tao chém chết hết”.



Tay anh Quỳnh bị chém nhiều nhát.

Lúc đó, Minh, Trung dù bị chém vào vai và chân nhưng vẫn leo được qua rào trốn thoát. 3 người còn lại kẹt trong nhà, bị đánh, chém bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, 5 người trong nhà tiếp tục trói, dùng ống tuýp sắt, côn nhị khúc và rựa đánh anh Quỳnh, Phi.

Chủ nhà xe tiếp tục bắt Phi, Quỳnh gọi điện cho những người chạy thoát quay lại. Một người giật điện thoại nói: “Mày mà không lên giải quyết thì nhận xác về”, rồi tiếp tục đánh anh Quỳnh và Phi. Những người trong nhà thay nhau đánh khiến họ ngất xỉu, rồi tạt nước cho tỉnh lại để đánh tiếp.

Khoảng 16h, khi Công an phường Hiệp Bình Chánh tới, nhà xe giấu hết hung khí, mở cổng cho công an vào. Các anh Quỳnh, Phi, Biên được đưa về Công an phường Hiệp Bình Chánh, sau đó họ được đưa đến Phòng khám Đa khoa Hồng Châu II băng bó vết thương. Hai anh Phi, Trung vì vết thương nặng nên phải đi cấp cứu.

Kết quả khám nghiệm của các bác sĩ cho thấy, anh Trần Ngọc Phi - nạn nhân nặng nhất bị tổn thương đỉnh đầu, tụ máu 0,5cm. Sống mũi bầm giập, ngực trái có nhiều vết bầm giập, chân trái sưng phù nề do nhiều vết chém.

Ông Nguyễn Hữu Toàn -Trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết, vụ án đang được điều tra. Công an quận sẽ bổ sung hoàn thiện hồ sơ để đưa những kẻ phạm tội ra xử lý pháp luật.

(Theo Dân Việt)