Nhận 250 triệu để thi hộ vào các trường công an

Ngày 2-4, theo nguồn tin cho biết Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố Nguyễn Văn Phượng (ở Hải Dương) cùng sáu bị can khác trong đường dây thi hộ vào các trường thuộc lực lượng vũ trang công an nhân dân.