Nhân chứng kể vụ sát hại bé 8 tháng tuổi cùng người mẹ

Ngày 11-1, cơ quan công an tỉnh Bình Dương đang tăng cường lực lượng truy bắt kẻ sát nhân gây ra cái chết bé trai 8 tháng tuổi và người mẹ bị thương rồi cướp tài sản. Vụ án xảy ra hết sức nghiêm trọng tại một nhà trọ khu phố Vĩnh Trường (xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên).

Vào khoảng 9h15 phút ngày 10-1, chị Phạm Thị Xuân Trang (31 tuổi, quê Long An) bế con nhỏ trai nhỏ 8 tháng tuổi người bê bết máu cả hai mẹ con chạy ra ngoài đường kêu cứu. Sau đó một người gần đó dùng xe máy chở đi bệnh viện. Tuy nhiên lúc này đứa bé đã tử vong với vết cắt sâu vùng cổ, còn người mẹ được cứu sống. Người mẹ cũng bị thương vùng cổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thị xã Tân Uyên kết hợp cùng Phòng CSĐT công an tỉnh Bình Phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra. Qua làm việc lấy lời khai của chồng nạn nhân và khám nghiệm hiện trường công an xác định đây vụ án giết người, cướp tài sản. Hung thủ sau khi gây án đã lấy đi số tiền mặt 10 triệu đồng trong tủ, một chiếc máy tính bảng, một điện thoại di động và nhẫn vàng.



Hiện trường căn phòng trọ nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Vũ Hội.

Đến sáng ngày hôm hay, chị Trang vết thương không quá nặng ở vùng cổ nên được bác sĩ cho xuất viện về nhà điều trị. Vì vậy, ngay trong ngày công an tỉnh Bình Dương đã lấy lời khai của nạn nhân để mở rộng điều tra, bắt giữ hung thủ.



Theo quan sát của PV tại hiện trường, khu nhà trọ nằm ngay trên mặt đường chính của khu phố, phòng trọ của chị Trang nằm giữa. Tuy nhiên vì nhà có con nhỏ nên ban ngày vợ chồng chị Trang dùng lưới đen chăn kín phía trước để bớt nắng nóng và bụi bay vào nên người đi đường rất khó nhìn vào bên trong nhà. Phía trước khu nhà trọ là nghĩa trang cũ, đất trống rộng không người ở.

Một số thông tin mà những người thân quen của nạn nhân kể lại, khoảng một tuần trước, hung thủ từng đến phòng trọ nói nhờ chị Trang gửi tờ giấy cho thợ sửa điện cạnh phòng bên. Tuy nhiên chị Trang không nhận và cho biết: “Trên bảng hiệu có số điện thoại nên cần gì thì gọi điện báo” nên người này bỏ đi.

Trước khi gây án, người thanh niên này cũng vờ vào phòng trọ chị Trang gửi giấy cho thợ điện cạnh bên. Lúc này chị Trang đang bế con ru ngủ nằm trên võng. Tuy nhiên chị Trang không nhận nên người này quay ra. Nghĩ rằng người thanh niên này đã đi nên nạn nhân không để ý. Bất ngờ người này quay lại xong vào dùng dao tấn công người mẹ.

“Rất có thể chị Trang bị choáng gục đầu vào trong lòng con nên đứa trẻ đã khóc thét. Sợ bị lộ nên hung thủ đã dùng dao sát hại đứa bé rồi lấy tài sản bỏ trốn. Kẻ sát nhân thật dã man, một đứa trẻ mới 8 tháng tuổi nó có tội tình gì đâu mà cũng nhẫn tâm giết...”, một người dân khu vực bức xúc.

Vì vậy, nhiều người cho rằng trước khi ra tay hung thủ đã nghiên cứu rất kỹ về thời điểm cũng như địa điểm. Thường ban ngày khu nhà trọ không có người ở nhà ngoài hai mẹ con chị Trang, còn chồng đi làm công nhân từ sáng.

Theo anh Nguyên, thợ sửa điện dân dụng phòng kế bên cho biết, khoảng 9h5, anh đi làm, cửa nhà đóng kín một lúc sau nhận được thông tin xảy ra vụ án. Trong phòng anh có camera quan sát, kiểm tra phát hiện lúc 9h15, có một bóng người ngang qua cửa vì ánh nắng hắt vào bên trong. Ngay sau đó nghe một tiếng la của chị Trang và tiếng khóc thét của đứa con rồi im bặt...”.

Một nguồn tin cho biết, hiện cơ quan công an đã thu thập dấu vân tay, thu giữ lại toàn bộ hình ảnh camera an ninh một số công ty gần khu vực xảy ra hiện trường để sàng lọc các đối tượng nghi vấn gây án.