Nhân dân cảnh giác giúp Công an bắt kẻ buôn người

Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) cho biết, hồi 15h45 ngày 31/1, Công an huyện Than Uyên đã triển khai lực lượng bắt 2 đối tượng, gồm: Sùng Seo Sình (35 tuổi, ở bản Nam, xã Điện Quang, huyện Bảo Yên, Lào Cai) và Giàng Seo Tỉnh (28 tuổi, bản Háng Dê, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, Lào Cai) về hành vi mua bán người.

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, Công an huyện Than Uyên đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một số đối tượng người Mông ở Lào Cai sang huyện Than Uyên tìm phụ nữ để lừa bán sang Trung Quốc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Công an huyện đã triển khai lực lượng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ bắt quả tang các đối tượng khi chúng đang trên đường đưa 2 chị Hảng Thị Sâu và Hảng Thị Tra (cùng 28 tuổi, cùng ở xã Tà Mung, huyện Than Uyên, Lai Châu) để lừa bán sang Trung Quốc và giải cứu hai nạn nhân trở về với gia đình.





Theo Đình Thuấn (CAND)