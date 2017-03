Nhận diện những "siêu lừa" tiền tỷ

Tất cả những ngón nghề độc chiêu ấy đều với mục đích là "đánh gục" các nạn nhân, những người đang khát khao tình, tiền, công ăn việc làm vừa ý… Cuối cùng là chúng dễ dàng có trong tay tiền tỉ mà chẳng tốn một giọt mồ hôi. Những nạn nhân bị lừa thì cay đắng, chỉ còn biết kêu trời, và họ đã vô tình trở thành người tiếp tay cho tội phạm.

1. Những thủ đoạn siêu đẳng

Một cô gái có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, nước da trắng ngần, mái tóc bồng bềnh và đôi mắt biết nói hút hồn người đối diện. Nhưng xin mọi người hãy thật cảnh giác, bởi đó chính là siêu lừa tiền tỉ Nguyễn Nha Trang, 36 tuổi, trú ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Nha Trang có cái tên đẹp lại khéo ăn nói nên nhiều người ngộ nhận đó là một cô gái ngoan. Nào ngờ cô ta đã tận dụng tối đa lợi thế này để đi lừa đảo, bằng cách tẩy xóa sổ đỏ, làm giấy tờ giả để bán đất ảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của người nhẹ dạ. Có người bảo rằng, ai mà ngờ được cô ta lại cao thủ đến thế.

Chị H., trú ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, búc xúc kể rằng: Đầu tháng 4/2010, thông qua một người bạn, chị đã biết Nha Trang đang muốn bán gấp mảnh đất 284m2 ở phường Định Công. Mảnh đất khá đẹp, có sổ đỏ mang tên chồng cô ta là Nguyễn Minh Quang. Xem qua loa giấy tờ, thấy vị trí đẹp và giá cả cũng… mềm nên chị H. đã gật đầu đồng ý trước lời thuyết minh ngọt ngào của cô gái xinh đẹp.

Họ đã cùng đưa nhau đến văn phòng công chứng để làm thủ tục hợp đồng chuyển nhượng. Nhưng, qua xem xét giấy tờ, văn phòng công chứng đã từ chối, vì "sổ đỏ" của mảnh đất này có ghi "nợ tiền sử dụng đất", vì vậy không được chuyển nhượng. Chả hiểu vợ chồng người đẹp Nha Trang nói hay ho thế nào mà chị H. lại rất "kết" mảnh đất này nên họ thỏa thuận với nhau là làm hợp đồng ủy quyền thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng, chị H. được toàn quyền quản lý, đóng thuế nợ tiền sử dụng đất, được cho thuê, chuyển nhượng v.v… và đương nhiên là chị phải giữ "sổ đỏ" mang tên Nguyễn Minh Quang, thanh toán toàn bộ giá trị mua đất 3,3 tỉ đồng cho vợ chồng Trang - Quang.

Vui mừng là đã mua được mảnh đất giá rẻ, sau đó chị H. đến UBND phường Định Công để nộp tiền sử dụng đất thì được biết thửa đất này… nằm trong quy hoạch và đã được thông báo thu hồi sổ đỏ. Và quyển sổ đỏ mà chị cầm trong tay, phần ghi chú trên bản gốc đã bị xóa dòng chữ "thửa đất thuộc khu vực quy hoạch phải thu hồi".

Biết đã bị lừa, chị H. như người mất hồn, vội vã tìm đến cơ quan Công an cầu cứu. Với thủ đoạn trên, người đẹp Nha Trang đã lừa tới 8 nạn nhân khác trong việc mua bán đất, chiếm đoạt tổng cộng gần 20 tỉ đồng. Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nha Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vai một cán bộ công tác trong cơ quan pháp luật, trùm lừa Nguyễn Văn Huân, 28 tuổi, quê ở Tiên Lãng, Hải Phòng đã mò về nhiều vùng quê để "lòe" những người dân thật thà chất phác và vét đi những đồng tiền cuối cùng trong túi của họ, đút túi hàng chục tỉ đồng.



Những siêu lừa tiền tỉ.

Một lần, Huân về bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, và "vô tình" gặp M.. một cô gái xinh đẹp vừa tốt nghiệp cao đẳng đang khát khao có việc làm. Cô gái quê vốn ngây thơ trong trắng đã tin tới "xái cổ" miệng lưỡi dẻo quẹo của gã siêu lừa, Huân tự nhận mình là một cán bộ có chức có quyền, quen biết và có khả năng xin việc cho nhiều người. Bộ sắc phục mà Huân khoác trên người cùng những lời "có cánh" khiến M. say anh ta như điếu đổ.

Cô gái nhẹ dạ đã dẫn Huân về nhà và giới thiệu với mẹ. Giống như con gái, mẹ của M. cũng rất mến chàng trai này mặc dù mới gặp gỡ anh ta lần đầu. Biết mẹ con M. đã rất tin tưởng, vậy là Huân tung chiêu lừa bằng cách tỏ tình với M. và hứa sẽ xin việc cho 2 chị em cô được ra công tác ở Hà Nội. Như kẻ "chết đuối vớ được cọc", mẹ con M. đặt cả niềm tin và tiền bạc vào tay "chàng rể tương lai" để anh ta lo liệu. Họ đã bán mọi thứ đồ đạc trong nhà, vay mượn để đưa cho Huân mấy chục triệu đồng.

Biết xơi ngon, anh ta lấn tiếp, bày đặt chuyện được cơ quan cấp cho một suất đất trị giá nhiều tỉ đồng mà chưa có tiền làm sổ đỏ. Gia đình "người yêu" lại cuống cuồng mang giấy tờ nhà đến ngân hàng thế chấp vay mượn đưa anh ta mấy trăm triệu. Chỉ vài tháng quen biết, bố mẹ cô M. đã đưa cho Huân 7 lần, với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Và khi anh ta vét sạch của cải cao chạy xa bay cũng là lúc gia đình cô M. trở thành tay trắng, không nhà. Với chiêu này, Nguyễn Văn Huân còn về nhiều vùng quê khác để lừa đảo, đã chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng mang đi chơi lô đề, cờ bạc.

Thủ đoạn của siêu lừa triệu đô Nguyễn Thanh Hà thì khác. Đã 50 tuổi, là Giám đốc Công ty TNHH Thành Hà với những bộ hồ sơ giả mạo được nước ngoài đầu tư vốn làm dự án, Hà đã lừa được nhiều doanh nghiệp tham gia hùn vốn.

Nhờ những mối quan hệ đã có từ trước, ông Hà đã dùng 6 bộ hồ sơ giả (bằng tiếng Anh) giả mạo con dấu và chữ ký của chính phủ, đại sứ quán, ngân hàng một số nước để đi gặp gỡ tiếp xúc với nhiều công ty, cá nhân mà ông ta vốn quen biết để rỉ tai về việc ông ta được vay khoản vốn 22 triệu USD để xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp. Ông ta còn thao thao bất tuyệt rằng vừa trúng thầu quốc tế dự án gần 21 triệu USD và nhiều dự án khác do ông ta tự "vẽ" ra. Vốn ham thích làm các dự án với nước ngoài nên nhiều đối tác đã "mê tít".

Ông Hà tiếp tục lấn sâu, đề nghị hãy ứng trước một khoản tiền để làm thủ tục giải ngân cho vay hàng triệu USD. Nhiều người tin tưởng vào những bộ hồ sơ rởm mà rút hầu bao. Vậy là ông ta đã cuỗm được khá nhiều tiền từ việc mang hồ sơ giả đi buôn "nước bọt". Bước đầu cơ quan Công an xác định ông ta đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 công ty và 11 người tổng cộng 3 triệu USD.

2. Nạn nhân trở thành kẻ tiếp tay

Một cú lừa ngoạn mục gây xôn xao dư luận gần đây đã xảy ra tại Ngân hàng Techcombank TP HCM và Ngân hàng Hàng hải chi nhánh TP HCM. Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV đã khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Ngân hàng Techcombank TP HCM và Ngân hàng Hàng hải chi nhánh TP HCM, khởi tố bắt tạm giam bị can Ngô Thanh Long, Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty P&R Long Quân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viễn thông Mê Công đã dùng 40 hợp đồng giả mua bán căn hộ khống để lừa đảo 2 ngân hàng 168 tỉ đồng.

Mới đây, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tóm cổ được cặp vợ chồng lừa đảo 25 tỉ đồng đã bỏ trốn nhiều năm. Đó là một câu chuyện thật mà cứ như đùa. Chỉ vì tin vợ chồng Bế Thị Thủy và Hoàng Kim Thịnh mà bà Hợp ở TP Lạng Sơn đã đưa cho vợ chồng họ số tiền 4 tỉ đồng. Khi vợ chồng Thịnh, Thủy bảo với bà H. rằng cùng góp vốn mua hàng phát mại với giá rẻ về bán để kiếm lời.

Thủy chủ động vẽ ra viễn cảnh giàu có, thu tiền như nước, rằng Thủy sẽ đi mua hàng phát mại, lo người bán hàng. Còn bà H. chỉ việc đưa tiền cho Thủy để chị ta đi mua các loại hàng tạp hóa, đồ dùng gia đình về bán. Và cũng chưa khi nào bà H. nhìn thấy số hàng hóa mà Thủy đưa về bán mà chỉ nghe qua lời tỉ tê kể lể của ả. Bà H. còn thú thực là, bà tin Thủy bởi chồng cô ta là một cán bộ của Sở Tư pháp nên vợ không thể… đi lừa. Niềm tin ấy và lòng tham sẽ giàu có nhanh chóng bằng việc góp vốn kinh doanh hàng tạp hóa, trong khi bà H. chỉ nhìn thấy mấy tờ hóa đơn chứng từ đơn giản lèo tèo, mà vẫn tin và giao cho Thủy hơn 1 tỉ đồng.

Thấy lừa bà H. quá dễ, Thủy tiếp tục đánh vào lòng tham của bị hại, nói rằng "lô hàng này lãi được 400 triệu đồng" nhưng thực tế thì bà H. chưa cầm được đồng nào. Được Thủy "rót mật" vào tai, bà H. lại tiếp tục đưa tiền cho Thủy, tổng cộng 20 lần với số tiền 4 tỉ đồng. Quá ngoạn mục với những cú lừa dễ dàng, vợ chồng siêu lừa Bế Thị Thủy đã tiếp tục lừa của nhiều người tổng cộng khoảng 25 tỉ đồng.

Những cú lừa tiền tỉ vẫn cứ xảy ra ngày càng nhiều với các thủ đoạn khác nhau. Mong rằng khi trao tiền cho người khác để làm ăn, kinh doanh hoặc nhờ vả, mọi người hãy "chọn mặt gửi vàng". Đừng vì hám lời mà dễ dàng tin và đưa tiền mồ hôi nước mắt cho những siêu lừa để rồi chuốc nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Cảnh giác với thủ đoạn cũ Các vụ lừa đả o tiền tỉ vẫn cứ liên tiếp xảy ra, hầu hết trong các vụ án lừa đảo, thủ phạm ngoài việc sử dụng những chiêu lừa vốn đã trở thành "sở trường", chúng còn nhận được sự "tiếp tay" thật "vô tình" của các bị hại. Chúng thường tìm cách nắm bắt những đặc điểm, tâm lý của những người mà chúng có thể dễ dàng tạo được lòng tin nơi họ. Những bức xúc, nhu cầu mà bị hại đang mong muốn được giải quyết, kích thích những ham muốn dẫn tới nảy lòng tham mà không còn đủ minh mẫn để nhận diện tội phạm. Đó là, nhu cầu xin việc làm, mua nhà đất giá rẻ, đầu tư thu lời lớn v.v… Mỗi một phi vụ lừa, để moi được tiền từ túi các bị hại dễ tin, các đối tượng đã phải trang bị những thủ đoạn, từ hình thức bên ngoài đến lời ăn tiếng nói và những giấy tờ giả mà giống như thật khiến người cả tin khó mà phát hiện. Những mối quan hệ quen biết cũng được đối tượng lợi dụng triệt để.



Theo Kim Thanh (CAND)